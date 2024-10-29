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    台中大甲三里農水路年久失修 將斥資1200萬改善

    大甲區德化里道路嚴重龜裂。（記者張軒哲攝）

    大甲區德化里道路嚴重龜裂。（記者張軒哲攝）

    2024/10/29 14:38

    〔記者張軒哲／台中報導〕台中市大甲區西岐里、德化里、江南里內部分農水路年久失修，龜裂嚴重，影響居民出入安全。市議員李文傑爭取改善工程，即將於今年底動工，總經費超過1200萬元，工程完工後將有效提升該地區農水路品質。

    李文傑今日表示，西岐里、德化里、江南里內農水路道路品質不佳，容易淹水、凹凸不平，也有許多裂縫，由中央及地方聯手挹注1200多萬的經費，改善工程即將於今年底展開，西岐里長羅永宗、德化里長李柄杉、江南里長李文登及在地人士，也對此項建設表示關心與支持。

    改善工程包括多個路段，針對各路段使用需求及地形特點進行設計。西岐里的工程將涵蓋順帆九街（如意路至如意一街）及六股排路（如意路至如意二街）；江南里的工程範圍包括東西八路（南北二路至南北三路）及南北二路（東西五路至東西八路）；德化里的工程將改善南北五路（東西六路至東西七路）。

    李文傑說，本次工程預計今年底開工，工程完工後不僅能夠有效疏導農水路排水，減少積水問題，還將改善道路路面品質，讓居民在農忙季節或日常出入時不再受阻、受困，提升大甲區農業基礎建設，讓居民交通更便利，也帶動地方發展。

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