具豪宅等級 台南小東社宅預計明年下半年招租

台南市政府興建的「宜居小東公宅」曾獲國家卓越建設獎「最佳規劃設計類─卓越獎」。圖為模型圖。（記者蔡文居攝）

2024/10/28 18:57

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市政府興建的「宜居小東公宅」曾獲國家卓越建設獎「最佳規劃設計類─卓越獎」，鄰近台南火車站、成大醫院及台南公園。台南市議員李宗霖今天總質詢稱讚其位置佳，「這已不是社宅，而是豪宅等級」。

南市都發局說明，台南市政府興辦社宅「宜居小東」預計114年下半年度公告招租，共計379戶，規劃將提供40%戶數供予社會及經濟弱勢戶。租金部分，市府持續討論除依內政部研擬「社會住宅租金分級收費原則」，也會衡酌台南市實際情形，研訂最適租金制度。

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李宗霖質詢說，小東公宅位在台南市的精華地段，預計明年完工，該社宅值得誇獎，「這已不是社宅等級，而是豪宅等級」，市府應對外宣示，社宅提供給青年及弱勢居住，但弱勢不一定要住在偏遠的地方，也可以住在優質的地段。至於相關租金，市府如何規劃？

都發局長徐中強說，小東公宅是請知名建築師設計而且有得過獎，至於租金，主要是針對弱勢，會規定收入在一定的水準之下。

市長黃偉哲則說，中央蓋的社宅，中央有一套租金標準，而南市自蓋的，會有自己的標準，主要是要實現台南市自己的特色，讓更多弱勢不一定要只能住陋巷，也可以住優質的地段，而且租金又不高，像是會推出「青銀共居」方案，若年輕人願意對長者多點關懷，就會給予優先及更便宜的價格。

都發局表示，小東公宅為地上14層及地下3層的1幢2棟建築，將提供1至3房型共計379戶，1樓設置有社會福利設施，包含日照中心及幼兒園、店鋪。

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