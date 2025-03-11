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    中配網紅「亞亞在台灣」公然發表武統言論 移民署廢止居留許可

    來台依親的劉姓網紅公然發表武統言論，今日被移民署廢止依親許可。（取自Youtube「亚亚在台湾」）

    來台依親的劉姓網紅公然發表武統言論，今日被移民署廢止依親許可。（取自Youtube「亚亚在台湾」）

    2025/03/11 19:19

    〔記者劉慶侯／台北報導〕劉姓中國籍配偶嫁來台灣後，利用經營的社群媒體帳號「亞亞在台灣」公然鼓吹武統言論。移民署認為對方涉違反兩岸人民關係條例及相關規定，廢止劉女在台依親居留許可，5年不許可再申請依親居留。

    移民署表示，有網友近來發現劉女在社群中的影片，充斥武統言論，甚至還有一部影片的名稱就叫做「買什麼武器都沒用，還是乖乖回到咱媽的懷抱比較現實」。在影片中，劉女開頭就說「灣灣要從老美那採購1千架攻擊型無人機，這真的不是關公面前耍大刀嗎？」

    移民署調查發現，劉女是以配偶身分來台依親，並在她經營的媒體帳號「亞亞在台灣」公然鼓吹武統言論，涉違反兩岸人民關係條例及相關規定，基於調查事實及證據必要，移民署依行政程序法相關規定，通知劉女到場陳述意見並作成紀錄。

    移民署表示，劉女公開發布的言論，移民署經依法調查並會商相關機關後，依「大陸地區人民在台灣地區依親居留長期居留或定居許可辦法」第14條第1項第4款規定，廢止劉女在台依親居留許可，並依相關規定，5年不許可其再申請依親居留，以維護國家安全及社會安定。

    移民署表示，特定人士切勿為提高網路流量牟利而發表不當言論，不僅可能觸犯相關法令，亦浪費社會及行政資源；並嚴厲譴責任何傷害我國民主體制的行為。

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