不堪葉元之施壓擺桌道歉？ 前板橋分局長陳宇桓回應了

國民黨立委葉元之。（資料照）

2025/03/11 17:22

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傳葉元之5年前就不滿被臨檢氣炸 轄區分局長也曾擺桌道歉

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劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立委葉元之昨天（10日）被爆出曾經嗆警察，還傳出今年1月，因為不滿板橋分局處理選民陳情進度向警政署提出檢舉，時任分局長陳宇桓不堪施壓，找了間餐廳請葉元之吃飯致歉。對此，陳宇桓做出回應，坦言確實有擺桌邀請葉元之，但當天氣氛融洽，沒有葉元之耍官威的情況。

《三立》記者馬郁雯昨晚透過臉書表示接獲獨家爆料，指葉元之先前因為不滿板橋分局處理選民服務的進度，憤而向警政署檢舉，時任板橋分局長陳宇桓不堪施壓，找了間餐廳開「和解宴」，請葉元之吃飯並道歉。後來她開始查證，發現有不少基層員警對葉元之完全是負面評價，指控葉元之動輒嗆基層員警『那我就找分局長來』、『你不知道我是誰嗎？』

對此，葉元之今天（11日）受訪時稱，相關爆料都是子虛烏有，把不同的事情湊在一起，編成一個故事，沒有的事就是沒有，並要求「指控我的人請具體拿出證據，現在可以這樣無的放矢、毀人名節嗎？」他也表示，今年1月確實有受分局長邀請去吃飯，但他不是當天宴席的主角，而且當時他有其他事情要處理，抵達時已經蠻晚，大家在席間就是正常寒暄，沒有什麼誰對誰道歉。

綜合媒體報導，目前調職到中和分局服務的陳宇桓，也接受訪問回應此事，1月份確實有在某餐廳開了3桌吃飯，參加者除了葉元之，還包括警友、地方宮廟代表、里長等，葉元之因為院會關係比較晚到場，但他強調，並沒有發生葉元之耍大牌、耍官威的情況，且當天席間氣氛融洽，沒有所謂「和解」這件事。

針對外界傳葉元之與板橋分局有紛爭甚至施壓，陳宇桓表示，身處第一線的分局長，與地方議員、里長和立委的關係都非常密切，很多案子都需要配合，過程中互動非常良好，即便有時意見會不同，但都能很快化解。

不過據本報今下午引述知情人士消息報導，分局長擺桌向葉元之道歉的事，5年前也發生過。5年前還是新北市議員的葉元之參加完某聚會酒過三巡，搭助理開的車行經台64線快速道路，下交流道時正好碰上警方臨檢，葉元之當時搖下窗戶就問「你不知道我是誰嗎？」，員警被問得不知所措，仍依規定進行臨檢。

事後葉元之氣得放話要找警方麻煩，該轄區分局長得知此事後，不敢得罪這位在基層「頗有名氣」的議員，於是選在板橋某餐聽擺桌道歉，除了分局長外，時任局長、公關室主任等也有陪同出席。葉元之與會時仍擺出「民代」的架子，談話間得理不饒人，連陪同道歉的公關室主任，也吃了不少苦頭。

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