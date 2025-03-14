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    高市殯葬處爆集體貪污3人聲押 疑收紅包讓喪家插隊火化

    高市府殯葬處爆集體貪污3人聲押，疑收紅包讓喪家插隊火化。（資料照）

    高市府殯葬處爆集體貪污3人聲押，疑收紅包讓喪家插隊火化。（資料照）

    2025/03/14 10:42

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕高市府殯葬處爆發集體貪污案，檢警調廉昨（13日）兵分多處搜查，帶回4位殯葬處技工及多家殯葬業者訊問，其中吳姓、洪姓、蔡姓技工經檢方複訊被聲押，另名技工諭令10萬元交保；據悉，涉貪的技工疑與殯葬業者勾結，向喪家收紅包讓死者能插隊火化，相關案情仍待進一步調查釐清。

    高雄地檢署昨指揮法務部調查局南部機動工作站、廉政署南部調查組、保安警察第五總隊等單位，兵分多路搜索高市殯葬處及多家殯葬業者，帶回10多人訊問，其中吳姓、洪姓、蔡姓技工經檢方複訊後聲押，另名技工諭令10萬元交保。

    據悉，高市殯葬處近年來因火化亡者遺體量能不足，而我國民間習俗又是看日子、看時辰安排親人下葬，為了能讓亡者入土為安，殯葬業者向喪家收取的服務費中，往往暗藏一筆「火化服務費」，而這筆費用金額不高，平均落在1、2千元，但就是業者用來「插隊」火化的賄款，而喪家為了親人能順利入土為安，通常都把後事交由殯葬業者安排，根本不曉得這筆費用是拿來行賄的款項。

    吳姓、洪姓、蔡姓技工疑似拿到業者的紅包後，就會安排讓亡者在「適當的時辰」前完成火化，讓喪家撿骨、進塔的時間不被擔誤。專案小組透露，這樣的陋習早已行之多年，但市府高層卻都視為不見，也沒有積極改善火葬場服務量能，造成常有亡者遺體塞住無法順利火化，希望透過此次搜查行動，整頓「有付錢才能插隊火化」的違法行徑。

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