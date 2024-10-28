加拿大導演操刀台灣觀光國際宣傳片 誇台灣這點「非常讚」

交通部觀光署28日公布全新的台灣觀光品牌國際宣傳影片。（記者蔡昀容攝）

2024/10/28 15:39

〔記者蔡昀容／台北報導〕交通部觀光署拚國際觀光，今（28）日發表全新的台灣觀光品牌國際宣傳影片，共計4部，將在CNN、BBC等國際平台播放。操刀的加拿大籍導演高安祖（Andrew S.T. Gregg）來台24年，台灣能在短時間內從事各種不同活動，上山下海、享用小吃和餐廳，「非常讚！」大力推薦外國旅客來玩。

觀光署今年5月推出台灣觀光品牌3.0版「TAIWAN-Waves of Wonder」（台灣魅力•驚喜無限）後，根據其以波浪為主題的視覺，以高規格的攝影技術與創意敘事手法，拍攝4部國際宣傳影片，主題分別是Share（分享）、Discover（探索）、Engage（連結）、Enjoy（享受）。

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影片以高規格攝影技術呈現，第一支影片「Share NOW」，以外國人角度思考，希望分享什麼事物給親朋好友？台灣燈會、永樂布市、高雄三鳳宮、馬祖擺暝祭及101跨年煙火，呈現台灣文化底蘊與民俗慶典。「Discover NOW」納入台灣豐富地景。「Engage NOW」展現台灣自行車、火車旅遊，以及多元民族、親切人情味。「Enjoy NOW」則展現台灣的時尚購物、SPA按摩、溫泉泡湯和精緻美食。

導演高安祖認為，台灣很適合旅遊，即便只待一天，也能體驗很多不同的事；以台北為例，可以爬象山、去烏來、在101大樓餐廳用餐，或是去夜市、按摩、泡溫泉，距離都很近。

高安祖2000年來台教書之後，就此愛上台灣。他放棄回鄉唸研究所，並留在台灣生活，「台灣能做很多事，爬山、溯溪等等，超讚！」他認為，這很值得也需要告訴外界，很開心能替台灣拍片圓夢，對外分享台灣的好，談及最困難之處，就是要從眾多美好中篩選拍攝素材，「要怎麼選、要捨棄什麼，很困難！」

觀光署副署長周廷彰說，建立觀光品牌需要長時間努力，導演用國際視野，帶大家看見不同的台灣，101大樓到部落，夜市美食到米其林餐廳，科技晶圓到傳統文化，多元又豐富。宣傳影片除在歐美地區國際媒體首播外，亦將於國內外社群媒體及線上平台接力放送。

今年國際客官方目標是1000萬人次，但受颱風、地震、軍演影響，國際客來台意願大受影響，先前交通部鬆口，預估僅會達750萬人次。周廷彰說，目前已超過600萬人次，以港澳、日韓人次占比較多，有信心能超過去年成績，會利用剩下的兩個月行銷和宣傳。

負責台灣觀光國際宣傳影片加拿大籍導演高安祖（Andrew S.T. Gregg）來台24年，認為台灣能在短時間內從事多樣化的活動「非常讚」。 （記者蔡昀容攝）

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