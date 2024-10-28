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    彭啓明籲代燒外縣市垃圾 蔣萬安建議中央從源頭管理

    對於協助其他縣市去化垃圾，台北市長蔣萬安今（28）日受訪表示，目前已協助桃園、雲林、南投焚燒垃圾，建議中央從源頭管理，才是根本解決之道。（記者田裕華攝）

    對於協助其他縣市去化垃圾，台北市長蔣萬安今（28）日受訪表示，目前已協助桃園、雲林、南投焚燒垃圾，建議中央從源頭管理，才是根本解決之道。（記者田裕華攝）

    2024/10/28 14:02

    〔記者何玉華／台北報導〕行政院會24日通過3年內挹注12億元，協助地方加強掩埋覆土、篩分打包，解決裸露垃圾堆置問題，環境部長彭啓明也喊話台北市焚化爐仍有餘裕，希望能協助其他縣市去化垃圾，台北市長蔣萬安今（28）日受訪表示，目前已協助桃園、雲林、南投焚燒垃圾，建議中央從源頭管理，才是根本解決之道。

    蔣萬安今天出席北市性別平等辦公室成立10週年記者會，會前受訪被問到彭啓明喊話北市代燒其他縣市垃圾時表示，北市目前已經協助其他縣市焚燒垃圾，在有餘裕的能力之下幫桃園、雲林、南投焚燒。另一方面，也要先確保台北市各項包括家庭垃圾的焚燒。他表示，北市目前也面臨各個焚化爐相對老舊，面臨大幅整改的需求，因此必須考量到北市焚燒垃圾的整體安全。

    蔣萬安建議說，中央可以思考如何從源頭管理來根本解決問題。北市從實施隨袋徵收開始，到目前垃圾減量已達到65%。站在中央的角度，各個縣市從源頭、各種方式讓垃圾減量，才是根本解決之道。

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