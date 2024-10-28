新北議員稱高雄演唱會經濟45億元產值 要求大小巨蛋加快腳步

新北市議會民進黨團總質詢。（記者董冠怡攝）

2024/10/28 13:42

〔記者董冠怡／新北報導〕新北市長侯友宜先前說要蓋大巨蛋，市府有7處評估中，其中樹林防洪三期、大柑園「算蠻理想」的區塊；市議員、民進黨團副召集人張錦豪今天在市政總質詢中，從「演唱會經濟」為高雄市帶來的產值效益切入，要求侯友宜及市府團隊大、小巨蛋後發先至，加快腳步。

張錦豪表示，韓國女團BLACKPINK及男團SUPER JUNIOR、英國搖滾樂團Coldplay、美國流行天王「火星人」布魯諾（Bruno Mars）來台開唱多半選在高雄市，去年各場館117場演場會吸引139萬人次、締造產值45億元，「演唱會經濟」不可小覷。

請繼續往下閱讀...

張錦豪指出，侯友宜今年3月拋出「新北大巨蛋」的想法，上週提到包括新泰塭仔圳、蘆北重劃區、樹林防洪三期、三峽麥仔園重劃區、樹林大柑園、遷移後的土城看守所、淡海二期，共計7處正在評估，詢問大巨蛋選址、板橋第二運動場用地BOT案（改建成小巨蛋）進度，後發先至加速進行。

侯友宜提到，新北市為全國最大的城市，幅員遼闊、產業蓬勃發展，會詳細評估找到適當地點後，打造可以進行運動賽事、藝文活動等多元、多功能大型運動場館，並與市民詳細報告。

體育局長洪玉玲提及，新北小巨蛋BOT案現依「促進民間參與公共建設法（促參法）」進行中。體育局補充，板二BOT期程公告招商自今年3月13日至6月11日截止，計有1家申請人，已完成資格審查，預計11月召開甄審會。

此外，張錦豪說，六都滿意度調查中，侯友宜的市長滿意度下滑、五星變四星，總體競爭力、幸福城市縣市競爭力排行敬陪末座，並要侯加油，重拾城市光榮感。市議員顏蔚慈另稱，自己從評比資料（詢問受試者各縣市有無豐富文化活動）中整理出2019年至2024年的數據，新北市也是墊底。

侯友宜回應，很多面向的指標在改變，無論如何繼續加油，全力以赴把市政做好。不過他也強調，全市29個行政區有各自的特色，例如淡水觀光在全國名列前矛，而且全市人口數會影響到服務量能，評比指標不利於新北市，但仍尊重民調結果。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法