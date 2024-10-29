康芮暴風半徑恐達300公里！週四上午起籠罩全台

浪高預測。（中央氣象署提供）

2024/10/29 11:15

〔記者林志怡／台北報導〕康芮颱風預計於週四登陸台東，中央氣象署最快將於今日傍晚5點30分發布海上颱風警報。中央氣象署指出，康芮颱風可能會以中度颱風上限強度登陸，暴風圈半徑可達300公里，週四上午起就會籠罩全台，北部、東半部明起就會有明顯雨勢出現，尤其東部地區降雨強度大、雨時長，務必注意防災。

中央氣象署預報員朱美霖指出，康芮颱風今日上午8時位於恆春東南方740公里處海面，以每小時20公里速度向西北進行，移動速度稍有加快，七級風平均暴風半徑250公里。

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朱美霖說明，康芮颱風於今日清晨2時增強為中度颱風，今明將持續往西北方向靠近台灣東南部海域，也因所處海氣條件有利於強度發展，強度約在週三晚間至週四期間達到巔峰，且不排除達到中度颱風以上強度，暴風範圍將擴大至300公里，預計從週四上午8時起籠罩全台、同日颱風中心將自台東登陸。

此外，朱美霖指出，週四、週五清晨將於台灣陸地上空重新整合，對台灣影響也最劇烈，直到週五白天後出海，沿台灣海峽北上移動、強度逐漸減弱，不過因颱風環流與地形交互作用情況複雜，確切登陸的位置、時間點、陸地停留時間、出海時間等仍有不確定性。

朱美霖表示，依據最新預報路線，颱風外圍環流將先觸及巴士海峽與台灣東南方海域，中央氣象署可能在今日傍晚5點30分發布海上颱風警報，並於明日清晨到上午左右發布陸上颱風警報。

針對颱風影響，朱美霖說，今日已有颱風環流降雨接近台灣東方外海，但尚未直接影響台灣，因此基隆北海岸、大台北山區、宜蘭持續受東北季風影響，迎風面地區有間歇性降雨，其餘各地為多雲到晴，且整體降雨時間不長。

朱美霖指出，康芮颱風外圍環流預計明起影響台灣，北部、東半部越晚降雨越明顯，桃園以北、宜蘭等易有豪雨，入夜後花東、恆春有局部大雨；週四至週五清晨颱風影響最劇烈，東半部有局部豪雨以上降雨，且降雨強度大、雨時持續累積，需嚴防致災情況，北部、南部、中部山區亦有局部豪雨。

另一方面，朱美霖表示，颱風進入台灣上空後，西南部區域的風向將轉為西南風，因此週四晚間至週五清晨期間，中部易有大雨，且沿海強風範圍會持續擴大，台南以北、宜蘭、金馬易有9至11級強陣風，颱風中心附近可能有平均12級或陣風14級的致災性強風，待颱風於週五白天遠離後，各地風雨將逐漸趨緩。

陸上強風特報。（中央氣象署提供）

未來降雨趨勢。（中央氣象署提供）

天氣提醒。（中央氣象署提供）

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