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議員質疑清大高雄校區規劃12層高樓？ 工務局長：沒那棟

高市議員李眉蓁質疑清大高雄校區規劃有12層高樓？破壞天際線，都發局長吳文彥澄清無此設計。（記者王榮祥翻攝）

高市議員李眉蓁質疑清大高雄校區規劃有12層高樓？破壞天際線，都發局長吳文彥澄清無此設計。（記者王榮祥翻攝）

2024/10/29 11:17

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市議員李眉蓁今質詢時引述民眾提供資料，質疑清大高雄校區規劃有12層高樓？嚴重破壞天際線！工務局長楊欽富答詢澄清，設計圖沒那棟12層的，「那不是我們的設計圖」。

位於蓮池潭畔的綠色空間，後續將規劃為校際研教園區，由清大進駐、培育半導體人才；地方39位里長贊成，不過有生態團體強烈反對，還PO圖質疑該園區有爆炸可能？要求高市府正視。

李眉蓁今質詢詢問為何選在左營國中舊校地？多年前曾構思觀光飯店，因為可能破壞天際線引起地方反彈，後來才改為綠地，如今再改為教研專區，卻又出現12層樓高建物，再次衝擊該區天際線。

李眉蓁強調樂見頂大到高雄，但不解為何要選在舊左中、還規劃高樓？並提及里長可能也搞不清楚，市府不能陷里長於不義。

都發局長吳文彥答詢指出，並不清楚議員資料來源，但都發局並沒這個設計圖，研判是取得設計權的公司臉書張貼，但這不是最終答案；他同時說明當初提供5個地址讓經發局評估，前3個屬軍備局，舊左中為市府地且鄰近高鐵，作業較方便、所以被經發局選中。

工務局長楊欽富也秀出設計圖澄清，並沒有那棟12樓的，規劃都是6到7樓，且距離蓮潭有退縮、讓綠地儘量保留，議員那個圖不對，並非市府設計圖，同時強調清大非常在意與自然環境配置。

李眉蓁則提醒，請市府跟設計師溝通，別亂放圖造成地方恐慌。

工務局長楊欽富秀圖強調清大高雄校區並無12層高樓。（記者王榮祥翻攝）

工務局長楊欽富秀圖強調清大高雄校區並無12層高樓。（記者王榮祥翻攝）

李眉蓁提醒相關單位籲請設計公司別亂放圖，造成恐慌。（記者王榮祥翻攝）

李眉蓁提醒相關單位籲請設計公司別亂放圖，造成恐慌。（記者王榮祥翻攝）

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