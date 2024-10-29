南非態度放軟！ 願意改循雙方既有溝通管道 磋商代表處遷館案

外交部發言人劉永健29日表示，南非政府已釋出意願，願改循雙方既有官方溝通管道，優先與我方就未來雙邊關係進行磋商。（記者黃靖媗攝）

2024/10/29 12:41

〔記者黃靖媗／台北報導〕南非外交部日前要求台灣駐處在10月30日前遷出首都普利托里亞。外交部發言人劉永健今（29）日表示，南非政府已釋出意願，願改循雙方既有官方溝通管道，優先與我方就未來雙邊關係進行磋商。

劉永健今日於外交部例行記者會表示，外交部長林佳龍正在中美洲及加勒比海友邦訪問，仍隨時關心及掌握代表處遭迫遷案的發展，並多次指示我國駐處務必基於對等及尊嚴立場，以及僑民服務不能中斷、確保同仁人身安全等原則，與南非政府進行交涉。

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劉永健說明，在外交部與駐南非代表處連日努力以及各界的關心下，南非政府已就其單方面設定的10月30日遷處期限向我國駐處表示，南非政府願改由循雙方既有官方溝通管道，優先與我方就未來雙邊關係進行磋商。

劉永健表示，我國政府也會持續在對等尊嚴的原則下，瞭解南非方面的看法，並與其交換意見，若有相關進展，將再適時向國人和媒體朋友報告。

劉永健指出，林佳龍也指示亞非司司長賀忠義代表外交部，於28日再度召見南非駐台代表安德森（Graham Anderson），對本案再次表達我政府的立場及嚴正關切。

劉永健表示，外交部相信且呼籲，作為G20成員國的南非政府，在雙方協商討論獲得共識前，不會對我國駐處採取任何強制手段，或其他可能干擾駐處運作及僑民服務功能的行動。

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