日眾院大選落幕 外交部盼雙方深化合作

日本首相石破茂（左）在選前最後一天奔走於東京各選區，為黨籍眾議員候選人站台。（資料照，記者林翠儀攝）

2024/10/29 05:30

跨黨派友台「日華懇」 會長古屋圭司、幹事長萩生田光一均當選

〔國際新聞中心、記者黃靖媗／綜合報導〕第五十屆日本眾議院大選廿七日舉行投開票，跨黨派友台團體「日華議員懇談會」（日華懇）會長古屋圭司、幹事長萩生田光一均當選。受到政治獻金申報不實事件影響，而未獲黨提名的前安倍派「五人小組」，包括自民黨前參議院幹事長世耕弘成等，共四人當選。

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外交部昨表示，已指示駐日本代表處代表我國政府第一時間電賀「日華懇」當選成員及其他友台國會議員，並對日本順利完成大選表達祝賀。我方盼與日本新政府及朝野政黨在既有的良好基礎上深化實質合作關係。

現年七十一歲的「日華懇」會長古屋圭司，獲得與自民黨聯合執政的公明黨推薦，這次是第十二次當選。古屋與已故首相安倍晉三私交甚篤，長年關心台灣，目前是自民黨修憲實現本部的本部長（召集人）。「日華懇」今年五月舉行年度總會，通過多項對台灣友好的年度基本方針，包括成立研究小組，協助台灣加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）等。

前安倍派「五人小組」成員之一的日華議員懇談會幹事長萩生田光一，也有驚無險地當選。現年六十一歲的萩生田曾擔任文部科學大臣、經濟產業大臣、自民黨政調會會長，是安倍生前的心腹，這次因政治獻金申報不實事件，而未獲自民黨提名，改以無黨籍身分參選，選情原本居於劣勢，但在前經濟安保擔當大臣高市早苗和安倍昭惠等安倍派人脈積極輔選下，最終仍擊敗七十二歲的立憲民主黨候選人有田芳生。

「五人小組」成員還包括自民黨前參議院幹事長世耕弘成、前經濟產業大臣西村康稔、前內閣官房長官松野博一、前國會對策委員長高木毅等人，只有高木毅落選。

此外，「日華懇」前事務局長木原稔也第六度當選。現年五十五歲的木原曾擔任防衛大臣，主張將自衛隊地位載明於憲法之中，並創設「緊急事態」條款。木原在前首相岸田文雄內閣被任命為防相時，辭去日華懇事務局長職務，但會長古屋曾表示，將虛位以待，讓木原回鍋。

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