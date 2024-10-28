中醫藥司批健保藥價不合理 邱泰源：健保不是想做什麼就做什麼

衛福部長邱泰源今表示，各部門對健保政策都有不同想法與建議，但政策推動須經協商，並非「想做什麼就做什麼」。 （記者邱芷柔攝）

2024/10/28 13:43

〔記者邱芷柔／台北報導〕衛福部中醫藥司司長蘇奕彰近日向媒體表達對健保藥價政策不滿，直指健保給付中藥藥價過低，影響療效，並建議健保署將現行「每日定價」改為「逐項定價」。中醫藥司與健保署同隸屬衛福部，該批評形同「部內互打」。對此衛福部長邱泰源今（28日）回應，蘇奕彰的言論應是其個人專業見解，各部門對健保政策都有不同想法與建議，但政策推動須經協商，並非「想做什麼就做什麼」。

媒體報導指出，蘇奕彰提到民眾常抱怨中藥效果不佳，原因在於健保對中藥給付每日僅37點，導致藥品濃度受限，進而影響療效。

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邱泰源今天出席「2024總統盃黑客松第二次工作坊」，會後接受媒體聯訪時回應，衛福部了解中藥材價格上漲對中醫的成本壓力，但任何政策調整需依程序進行。他強調，衛福部非常重視中醫藥的發展，在此次總額協商中，中藥給付從37點調整為38點，衛福部也尊重協商結果。

針對中醫藥司砲口向內，是否衛福部內部溝通失靈，邱泰源解釋，司長的言論屬其個人專業意見，若為衛福部立場，會經過嚴謹的內部討論，因為健保方面「不是你想做什麼就做什麼」，還需要很多協商的過程。

邱泰源補充，不論是西醫、中醫、牙醫等各部門，對健保都有不同想法及提案，政策需經各方協商，並在健保永續、珍惜資源前提下，讓人民得到更好的健保照顧，大家一起攜手來努力。

健保署副署長龐一鳴表示，日前在總額協商中，中醫總額有達成共識，健保給付從37點調整為38點，這部分應無問題，至於將「每日定價」改為「逐項定價」，過去也曾有人提出討論，但因各有利弊，意見分歧，建議中醫藥司提出具體方案，並在總額相關會議中進一步研議。

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