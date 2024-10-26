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    「食藥署女神」頻繁出入酒店遭記過 邱泰源：公務員應謹守本分

    衛福部長邱泰源喊話要公務同仁謹守本分。（翻攝自衛福部影片）

    衛福部長邱泰源喊話要公務同仁謹守本分。（翻攝自衛福部影片）

    2024/10/26 13:42

    〔記者邱芷柔／台北報導〕衛福部食品藥物署女職員遭爆在高檔酒店兼差，女職員雖否認兼差但坦承多次出入酒店，食藥署昨召開考績會決議處「一大過二小過」並將女職員調離現職。對此衛福部長邱泰源今（26日）面對媒體追問時一度避答，半小時後才在媒體群組回應，喊話公務同仁應謹守本分。

    邱泰源今天上午出席在台北圓山飯店舉辦的「第三屆亞洲外科代謝營養大會暨台灣消化系外科醫學會冬季會」，會前媒體聯訪時追問食藥署女職員兼差一事，邱泰源隨即快步離開，研討會致詞後原預訂再次受訪的邱泰源，以趕高鐵為由刻意避開媒體，離開會場半小時後，以1段35秒的影片在媒體群組回應。

    邱泰源在影片中表示，有關於食藥署女職員出入不適當場所，食藥署都有掌握狀況，同時也及時做出懲處跟調職，期待所有公務同仁避免出入不適當場所，謹守本分，一起為人民、國家努力。

    據週刊報導，該名女性職員外型姣好，是不少男性同仁心目中的女神，兼差消息傳一出引發熱議。食藥署昨表示，上週五接獲檢舉後立即由政風室啟動調查，該女職員坦言曾多次出入不當場所，但否認兼職。

    副署長林金富說，女職員剛開始並未誠實交代，後來才坦言多次前往不當場所，光是今年10月就去了4次，久則不記得次數，他強調，公務人員不能兼職，也不能前往這類不當場所，因此考績會決議處「一大過二小過」處分並調離現職。

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