「富人」保費也調漲 衛福部長邱泰源：有意見可提出討論

3年未調整的「富人」投保級距，明年將從原本21.95萬元調升至31.3萬元，約有10萬人每月約需多繳831元，對此衛福部長邱泰源表示，此次調整主要是為了細化分級，在1個月的預告期內，大家若有意見可提出討論。（記者邱芷柔攝）

2024/10/26 12:45

〔記者邱芷柔／台北報導〕最低工資連續9年調漲，健保費投保金額級距也一併調整，將可挹注健保約86億元，其中已3年未調整的「富人」投保級距，也從原本21.95萬元調升至31.3萬元，約有10萬人每月約需多繳831元；對此衛福部長邱泰源今（26日）表示，此次調整主要是為了細化分級，在1個月的預告期內，大家若有意見可提出討論，期望達到「量能負擔」，讓健保制度更永續。

勞動部最低工資審議會今年9月4日正式拍板，明年起最低工資再增1120元，來到2萬8590元，配合最低工資調升，衛福部也預告修正「全民健康保險投保金額分級表」。

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目前投保金額的第一級距有3組，分別是2萬7470元、2萬7600元和2萬8800元，調整後將縮減為2組，最低級距提升至2萬8590元，而2萬8800元則保持不變。調整後預估約771萬人平均每月健保費要多繳21元，每年可挹注健保約53億元。

最高投保金額部分，由現行21萬9500元調升為31萬3000元，約有10萬人每人每月增加831元，預估每年可挹注健保33億元。

邱泰源今出席「第三屆亞洲外科代謝營養大會暨台灣消化系外科醫學會冬季會」，會前接受媒體訪問時表示，此次調整主要是為了更細緻的分級，預告期有1個月，「大家有意見都可以提出來」，希望量能負擔，讓健保永續。

對此醫改會執行長林雅惠提到，健保制度設計初衷是讓高收入者負擔較高保費，但現行保費計算綁定薪資，導致高所得受薪階級負擔重，然而地下經濟、難以追查的財產交易等未被納入，呼籲健保應強化這方面的管理，避免不公平的現象。

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