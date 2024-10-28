新北4區部分路邊汽機車格 11月起收費管理

新北市交通局將自11月1日起針對鶯歌區福安街、中和區國光街107巷4弄及汐止區內溝溪防汛道路等3條路段，總計51格路邊汽車停車格納入收費管理。（圖由交通局提供）

2024/10/28 13:44

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市交通局將自11月1日起針對鶯歌區福安街、中和區國光街107巷4弄及汐止區內溝溪防汛道路等3條路段，總計51格路邊汽車停車格，以及蘆洲捷運站周邊機車停車格，平日實施收費管理，落實使用者付費原則，盼提高周轉率。

交通局停車營運科科長許芫綺表示，這次納入收費的鶯歌區福安街收費時間為週一至週五的上午7時至晚上6時，採計次收費，每4小時開單1次，每次30元；此外，中和區國光街107巷4弄及汐止區內溝溪防汛道路收費時段為週一至週五上午7時至晚上8時，每半小時10元。

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另外，為整頓蘆洲捷運站周邊機車停車格，交通局清除占用機車停車位的二手及廢棄機車，紓解轉乘停車需求，包括捷運站旁的中正路（單號側：中正路439號至三民路；雙號側：中正路410號至三民路）、三民路（單號側：民族路548巷至長興路；雙號側：三民路300巷至長興路）、長樂路（三民路至長樂路237巷）、長樂路237巷（長興路至長樂路）的機車停車位納入收費管理，收費時間為平日週一至週五上午9時至下午5時，每次20元。

交通局提醒，汽車駕駛人可利用行動支付App和全國繳費網隨查隨繳路邊停車費；機車族可利用「路邊機車停車30日定期票」、「每日一張單」及「行動支付優惠」等停車優惠措施，節省通勤開銷，詳細資訊可上交通局網站或撥打1999查詢。

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