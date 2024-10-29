台鐵屏東車站東側土地招商 離未來高鐵站、科學園區超近

招商基地示意圖。（台鐵公司提供）

2024/10/29 17:02

〔記者吳亮儀／台北報導〕台鐵公司今天（29日）宣布，第4次公開評選「屏東火車站東側新街段三小段3地號等24筆土地都市更新事業」都市更新實施者案，今天起公告招商道明年2月26日下午17時截止收件。

都更基地位於屏東車站東側站區街廓範圍，連結台鐵屏東車站、屏東轉運站，是市中心精華地帶，基地面對復興路與光復路，土地權屬以台鐵公司經管土地為主體、形狀方整，交通便利，區位條件優越。

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其地理位置鄰近著名之屏東夜市，更距市中心縣立體育館、屏東公園、太平洋百貨和環球購物中心及屏東榮民總醫院車程3到5分鐘可達，周遭鄰近屏東女中、中正國小及唐榮國小，食衣住行育樂暨醫療生活機能完善。

台鐵公司表示，未來這區發展因應屏東火車站交通串聯高鐵屏東站、台鐵六塊厝車站、屏東科學園區其住商前景無限，預估都更後將與高鐵屏東站共創南高屏城際生活圈。

台鐵公司表示，其基地總面積約8850平方公尺，土地使用分區為商業區（特）（附），建蔽率80%、容積率430%。考量站區整體性及提升招商誘因，招商範圍包括站區公有地及街廓內私有地整合開發，採都市更新權利變換方式開發與重建，未來預估開發規模可興建樓地板面積約2萬5174坪，含公益設施需求面積200坪以上。

台鐵公司表示，為使投資人瞭解招商資訊，並廣納投資者意見，有意參與開發的投資人可到台鐵公司官網最新消息及內政部國土管理署都市更新入口網站參閱本案第4次招商公告。

招商範圍示意圖。（台鐵公司提供）

願景模擬圖（草案）。（台鐵公司提供）

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