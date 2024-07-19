高捷RK1岡山站東基地招商 林欽榮：將與西基地打造岡山雙子星

高捷RK1岡山站東基地聯開案今舉辦招商說明會，東、西基地將打造岡山門戶雙子星意象。（記者王榮祥攝）

2024/07/19 12:40

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄捷運RK1岡山站東基地聯開案今舉辦公告招商說明會，吸引20多家廠商到場，副市長林欽榮指出，預估開發量體可達1.2萬坪，民間投資金額預估24.8億元，總銷逾42億元，將與西基地共同打造岡山門戶雙子星。

林欽榮指出，最近RK1岡山捷運站可說三喜臨門，繼岡山捷運站6月30日正式試營運通車，15天內平均每日運量已達3千多人次，接續7月12日RK1西基地聯合開發案也已經完成簽約；RK1東基地聯開案也在6月28日上網公告招商、11月28日截止投標。

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他說明，RK1東基地位於捷運岡山站及岡山火車站間，是串聯捷運站及火車站的必經之路，原為廣場，無法充分發揮岡山站都會核心功能，因土地權屬為國營台灣鐵路股份有限公司所有，歷經多次討論，交通部已核定市府與台鐵合作辦理聯合開發招商，全案都市計畫經市政府及內政部二級二審通過後，變更為捷運開發區。

RK1東基地土地面積3158平方公尺，建蔽率及容積率分別為70%及630%，使用項目比照一般商業區，開發產品得由投資人自由評估規劃，預估開發量體可達1.2萬坪，民間投資金額預估24.8億元，總銷逾42億元，將引入店鋪、住宅，市府可分回約4.2億價值樓地板，部分樓地板也將保留提供地區居民活動公共設施使用，並優先選配46席公共汽車空間供市民使用。

RK1已將岡山納入捷運生活圈，並將成為延伸至路竹的第一哩路，RK2~RK6也於2023年1月申報開工，目前辦理BS7主變電站結構體施工、育才路路段基樁施工、重慶農產~本工路明溝加蓋施工、RK5車站出入口試樁作業、自來水管線改遷工程前置作業等，預計2027年完工，RK7-RK8則預計2029年完工。

林欽榮表示，RK1兩個捷運聯開案，扮演銜接路竹到高雄市區樞紐，也是岡山火車站及岡山捷運站的重要節點，具備TOD大眾運輸導向型發展資質潛力，對整體區域而言更是地標級的建設計畫，感謝台鐵相挺，歡迎投資人踴躍投標，一同來塑造岡山地區的雙子星門戶意象。

高捷RK1岡山站東基地聯開案今舉辦招商說明會，圖為東基地聯開案模擬圖。（記者王榮祥翻攝）

高捷RK1岡山站東基地聯開案今舉辦招商說明會。（記者王榮祥翻攝）

高捷RK1岡山站東基地聯開案今舉辦招商說明會。（記者王榮祥攝）

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