鳳山車站開發大樓 台鐵9月底重招商

2024/07/12 05:30

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市鳳山火車站開發大樓「空中鳳城」大致完工，目前配合審查修改，台鐵近日招商流標，業者保守觀望，台鐵調整招商條件，光電將成招商利基，研議擴大電影院規模，光電朝向業者售電，台鐵改收權利金，九月底重新公告招商，預計二○二七年營運。

研議擴大電影院、台鐵改收權利金

「空中鳳城」新地標，是全國唯一古城造型車站大樓，台鐵推動促參ROT模式整建營運移轉，計畫引進百工百貨、電影院、婚宴會館等。

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台鐵五月中招商說明會，吸引十四家業者參與，七月招商卻無人投標，業者大多有意開發商場，但考量市場競爭、建物空間規劃、投資風險等，尤其日本三井百貨相距不到二公里，高雄火車站也要招商，列強環伺下審慎評估，且建物部分空間規劃有所限制，需要投入更多整建經費，持保守觀望態度。

立法院交通委員會昨南下視察大樓，立委許智傑要求台鐵儘速完成招商、縮短整建時間、盡早開放營運，並因應地方需求，研議擴大電影院規模。

台鐵將調降租金增加誘因，開放自行規劃空間，降低投資成本負擔，並放寬合作聯盟家數等，現有電影院規劃空間太小，研議調整空間比較充足，以符合地方需求。

此外，建物屋頂光能年發電量七十九萬度，綠電換算市價可觀有利招商，台鐵原本光電以自用為考量，將調整招商條件，朝向由業者售電，台鐵改收權利金，預計九月底重新公告招商，明年第一季完成招商。

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