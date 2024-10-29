ITF台北國際旅展11/1登場 日韓萬元有找、五星住宿1.9折起

2024 ITF台北國際旅展將於11月1日登場，主辦單位台灣觀光協會10月29日舉辦展前宣傳活動。（記者蔡昀容攝）

2024/10/29 16:59

〔記者蔡昀容／台北報導〕2024年ITF台北國際旅展11月1日到4日在台北南港展覽館一館登場，約1500個攤位，集結111國家及城市，包含中央、地方政府、航空公司、旅行社、飯店、遊樂園，提供機票、門票、餐券優惠，如遊日韓萬元有找，五星飯店住宿券1.9折、人氣餐券3.9折起，讓民眾一站即可蒐羅旅行所需和折扣。

ITF今天在舉行展前記者會。觀光署副署長林信任說，今年邀請88家外國旅遊業者到旅展，安排與台灣業者B2B洽談，購買台灣的旅遊產品，串聯成遊程，將台灣行銷出去，這對國家觀光發展有顯著助益。

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主辦單位台灣觀光協會會長簡余晏說，業者會前舉辦的線上旅展，高單價遊程賣得很好，也有要價100萬的遊程也賣出，買氣不錯去年ITF有34.4萬觀展人次，今年希望能有5％成長。

面對康芮颱風攪局，簡余晏說，氣象預報顯示10月31日受颱風影響最大，因此今天提早開放較大攤位先入場布置，ITF也提前做好萬全準備。觀協說，活動第一天北市若放颱風假，上午將取消活動，下午是否開展，當天上午會討論宣布；減少時間將透過延後關閉時間補足，例如若減少開展6小時，11月2日到4日原定晚間6點閉門，將延到晚間8時。

觀光署統計，今年1到8月國人出國達1138萬8240人次，較去年同期成長404萬4999人次，已恢復到2019年同期97.5％，是鄰近國家重要客源市場，日本、韓國、香港、泰國、法國等國家今年擴大參展，積極搶客。各家飯店業者也推出住宿優惠券，五星飯店最低1.9折，餐券3.9折起，還有下午茶、早午餐、身體按摩、臉部護理等票券，應有盡有。

日韓冬季滑雪、玩雪行程詢問度高，各家旅行社推出優惠。可樂旅遊韓國5日遊萬元有找，鳳凰旅遊推出歐洲線、土耳其最高第二人減1萬，KKday推出韓國、日本、泰國機票免萬元，雄獅旅遊季節限定「楓紅首爾樂天小旅行4日」免萬元。

易飛旅遊國外團體行程最高優惠買一送一，國內旅遊第4人免費。過去走高價位歐洲團的加利利旅行社，成立子品牌推較親民價格的歐洲團，天數變短但品質不變，滿足假不多、預算有限的旅客需求。

旅展也邀請名人加持，交通部航港局展館11月1日有FUBON ANGELS表演，味全龍啦啦隊現身昇恆昌展館，韓國館邀李多慧11月2日下午2點分享韓國旅遊推薦，日本館豐島區池袋展攤11月2到3日有日本知名Cosplayer大使出席，可樂旅遊舞台11月3日台灣偶像男團FEniX現身。

大會舞台有日本自助旅遊專家林氏璧分享2025直飛神戶旅遊提案，YouTuber展榮、展瑞談減少一次性旅宿備品的重要性、熊霓分享新竹旅遊、日本搞笑藝人粘土大介談長崎縣等。

ITF入場禮即贈eSIM，服務台填問卷另有小禮物。大會還有滿額禮，當日單筆消費金額滿1萬元，即可兌換1份好禮；到4樓M區大會舞台投票選出最喜歡表演，也有機會抽禮物。以上獎品數量有限，送完為止。

2024 ITF台北國際旅展將在11月1日到4日登場，各家業者祭出多項優惠。（記者蔡昀容攝）

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