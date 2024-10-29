氣象署增晚間9點颱風預報 侯友宜：面臨8點或10點宣布放假問題

新北市長侯友宜今天在總質詢中回應，尚未接獲正式通知，若多一報需面臨調整宣布放假與否時間。（記者董冠怡攝）

2024/10/29 16:58

〔記者董冠怡／新北報導〕中度颱風康芮以每小時17公里的速度，朝西北方向行進，逐漸接近台灣，中央氣象署預計今天發布海上颱風警報、明天發布陸上颱風警報；颱風影響期間，除了每天晚間7點邀集各縣市首長說明最新天氣資訊，晚間9點將再多一報，提供地方決策參考。對此，市長侯友宜今天在總質詢中回應，尚未接獲正式通知，若多一報需面臨調整宣布放假與否時間。

市議員陳乃瑜表示，馬上又有颱風要來，放假與否讓所有縣市首長都很為難，中央氣象署將於颱風影響期間，每天晚間9點多一報風雨預測，詢問市府看法？

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消防局長陳崇岳指出，海上、陸上颱風警報發布後，會有定時風雨監測數據提供參考；侯友宜指出，現行為7點一報、8點公布放假與否；中央有自己的作法，目前尚未接到中央氣象署正式通知（指多一報），未來若多一報，需要面對並討論究竟是要晚間8點、10點還是其他時間宣布放假與否。

侯友宜說，上次颱風7點一報，尚未達到放假標準，結果晚間7點45分達標，才會臨時通知改成放假；新聞局長李利貞補充，期待氣象署提供更精準資訊的時間能夠再提前。

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