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    台北市民廣場改造「2路段」將消失 王孝維憂衝擊基隆高架車流

    台北市政府前市民廣場改造計畫，預計將封閉市府前的市府路以及仁愛路四段最東邊路段，不過議員王孝維指出，這恐造成基隆路高架橋從內湖到台北市區的車流回堵。（資料照）

    台北市政府前市民廣場改造計畫，預計將封閉市府前的市府路以及仁愛路四段最東邊路段，不過議員王孝維指出，這恐造成基隆路高架橋從內湖到台北市區的車流回堵。（資料照）

    2024/10/29 16:57

    〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市政府前市民廣場改造計畫，預計將封閉市府前的市府路以及仁愛路四段最東邊路段，將整塊廣場重新打造、縫合成一個大廣場。不過，台北市議員王孝維指出，兩條道路封掉恐造成基隆路高架橋從內湖到台北市區的車流回堵。對此，工務局長黃一平說，周邊的松高、松壽路均會拓寬，疏導車流。

    台北市議會今進行工務部門質詢，王孝維表示，市民廣場改造計畫將封掉市府路與仁愛路四段，整個廣場看起來很雄偉，卻對交通產生不良影響，最大的衝擊莫過於基隆路高架橋下來的車流。

    他指出，過去因為車流量大，因此基隆路地下道還另外開闢慢車道，就是為了將車輛分流，不過如今市府路、仁愛路封起來後，恐對交通造成更大衝擊，未來忠孝東路車流只會更塞，難道要讓車子從麥帥二橋一路塞到內湖去嗎？

    黃一平說，為了因應交通衝擊，未來計畫將松高、松壽路拓寬，另外也會考量逸仙路雙向平均需要各兩個車道，將市議會前的基隆特一號道路改成雙向通行，將車流引導出來。

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