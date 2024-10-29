憲法法庭判部分違憲 須兩年內修法／遺贈稅 修法前依受益比例分配

財政部賦稅署表示，尊重憲法法庭判決，將於兩年內檢討修法，修法前可先依遺產受益比例分配遺產稅。（記者鄭琪芳攝）

2024/10/29 05:30

〔記者鄭琪芳、楊國文／台北報導〕現行「遺贈稅法」第十五條第一項第一款規定，被繼承人死亡前兩年內贈與配偶，應於被繼承人死亡時，視為被繼承人遺產，併入遺產總額課稅；憲法法庭昨判決部分違憲，須於兩年內修法。對此，財政部賦稅署表示，尊重憲法法庭判決，將於兩年內檢討修法，修法前可先依遺產受益比例分配遺產稅。

憲法法庭認為，遺產及贈與稅法第十五條第一項第一款規定，就擬制遺產受贈人為被繼承人配偶，其與其他繼承人應如何負擔遺產稅，欠缺明確之規範，不符憲法保障平等權之意旨。

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賦稅署官員說明，現行「遺贈稅法」規定，配偶互相贈與財產，不計入贈與總額課稅；但為防止被繼承人利用生前贈與方式分散遺產規避稅負，因此被繼承人死亡前兩年內贈與配偶及各順位繼承人的財產，須併入遺產總額課稅。官員表示，上述規定是為了維護租稅公平，但這次憲法法庭判決的案例比較特殊，尤其須負擔巨額遺產稅的是未成年，因此引起爭議。

賦稅署官員強調，對於憲法法庭的判決，將在兼顧租稅公平及維護納稅人權益的情況下，審慎研議修法，以符合憲法法庭判決的意旨。而修法之前，可先依配偶占遺產受益的比例，分配其須繳納的遺產稅額。

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