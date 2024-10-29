一夜致富！10/28 威力彩頭獎1注獨得 6.3億元獎落台南

今晚（10月28日）開獎的第113000087期威力彩開出1注；第113000259期今彩539頭獎頭獎開出2注。（台彩提供；本報合成）

2024/10/29 06:33

首次上稿 10-28 22:28

更新時間 10-29 06:33

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕昨晚（28日）開獎的第113000087期威力彩頭獎開出1注，由台南市六甲區六甲里中山路25號1樓「萬客來彩券行」開出，可得6億3126萬423元；第113000259期今彩539頭獎開出2注，由嘉義縣竹崎鄉和平村10鄰中華路14號一樓「彩星寶投注站」、新竹市北區中興里北門街5號一樓「照達商行」開出，每注可得800萬元。

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第113000087期威力彩中獎號碼為「第一區：09、11、23、33、35、37。第二區：02」，頭獎開出1注，可得6億3126萬423元；貳獎摃龜；參獎13注中獎，每注可得15萬元；肆獎共103注中獎，每注可得2萬元；伍獎共536注中獎，每注可得4000元；陸獎共4147注中獎，每注可得800元；柒獎共7203注中獎，每注可得400元；捌獎共3萬9254注中獎，每注可得200元；玖獎共5萬4781注中獎，每注可得100元；普獎共8萬8733注中獎，每注可得100元。

第113000259期今彩539中獎號碼為「01、06、13、22、39」，頭獎開出2注，每注可得800萬元；貳獎共169注中獎，每注可得2萬元；參獎共6300注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬9125注中獎，每注可得50元。

第113000259期39樂合彩中獎號碼為「01、06、13、22、39」，四合3注中獎，每注可得21萬2500元；三合共161注中獎，每注可得1萬1250元；二合共7743注中獎，每注可得1125元。

第113000259期3星彩中獎號碼為「259」，壹獎共75注中獎，每注可得5000元。

第113000259期4星彩中獎號碼為「4120」，壹獎共1注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

威力彩、今彩539、39樂合彩開獎號碼。（擷取自台彩官網）

3星彩、4星彩開獎號碼。（擷取自台彩官網）

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