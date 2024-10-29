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    撞飛輾斃退休公務員肇逃》開BMW18歲無照男 前一天拉K裁押

    白母離開交通分隊時不發一語。 （民眾提供） 台中地院昨裁定羈押男子白翊辰。 （資料照）

    白母離開交通分隊時不發一語。 （民眾提供） 台中地院昨裁定羈押男子白翊辰。 （資料照）

    2024/10/29 05:30

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市十八歲男子白翊辰前天無照駕駛BMW轎車，撞死葉姓退休公務員後逃逸，期間自撞路口電箱當場落網，警方詢後將白男移送台中地檢署偵辦，他坦認「開車前一天拉K」，檢方複訊後認白男涉過失致死、肇逃及毒駕等四罪聲押，台中地院昨裁定羈押。

    白男前天上午九時五分無照駕駛租賃的BMW轎車，行經北屯路二四○巷時直接撞飛七旬葉姓退休公務員，葉騰空撞上擋風玻璃後重摔路面，還因此翻滾數圈，未料白男不但未停車查看，竟還直接輾壓過行人後加速逃逸，導致葉男經送醫搶救仍因傷重宣告不治。

    而白男逃竄十五分鐘後，也就是九時廿分在太原路與環中東路自撞路口電箱，正在追緝中員警獲報，立即趕赴現場逮人，白男辯稱「不知道發生車禍，也不知道撞到人」，更稱沒有吸毒或酒駕，經酒測雖無飲酒反應，但冷血行徑仍被相關監視器畫面打臉。

    警方詢後依過失致死、肇事逃逸等罪將他移送台中地檢署偵辦，他坦認「開車前一天拉K」，檢方複訊後認定白男涉肇逃、過失致死、毒駕致死（服用毒品已不能安全駕駛而駕駛動力交通工具致人於死罪）、不確定故意殺人等四罪，犯罪嫌疑重大聲請羈押。

    台中地院法官昨認為，白男所涉為最輕本刑五年以上，斟酌白男肇事後仍能繼續駕車逃逸，行駛約十五分鐘才因駕車自撞而停車，足認駕車肇事時有相當意識，應知已經撞到人發生交通事故，卻仍駕車逃逸，顯有逃避訴追、審判且有逃亡之虞，裁定羈押。

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