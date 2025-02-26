昔控林智堅抄論文 調查官余正煌涉嫌違法吸金50萬交保

台北地檢署。（資料照）

2025/02/26 09:38

〔記者王定傳／台北報導〕男子陳柏銓涉以投資金融商品（債券）名義對外吸金，調查局台北市調查處追查意外發現，曾控訴前新竹市長林智堅抄襲論文的新竹調查站調查官余正煌涉入此案，台北地檢署昨指揮搜索約談，訊後諭令陳柏銓限制住居出海、余正煌50萬元交保，其他同案嫌犯陳誌全30萬元交保、侯俊榮及其妻顏敏蕙各10萬元交保，全案朝違反銀行法等罪嫌持續偵辦。

余正煌2022年9月出面指控林智堅涉嫌抄襲其台灣大學碩士論文，提刑事自訴控林智堅違反著作權法，當時正要競選桃園市長的林智堅宣布退選；台北地院安排雙方2023年6月調解，調解近3個小時，余、林二人一度單獨對談40分鐘，最終達成調解，余正煌撤告，林智堅則捐公益團體30萬元，官司宣告落幕。

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林智堅與余正煌達成和解後，由雙方律師發表共同聲明，指雙方成立的調解內容有三︰一是雙方共同發表聲明；二為林智堅同意依余正煌要求，捐給公益團體30萬元；三是余正煌撤回本件刑事自訴案，及向台北地檢署控告林的加重誹謗案，雙方同時不再就論文提出任何訴訟。

未料，台北處在偵辦一起吸金案時，意外發現余正煌涉入此案，因此報請台北地檢署偵辦；北檢昨指揮台北處發動搜索，凌晨依違反銀行法諭令陳柏銓限制住居出海、余正煌50萬元交保，其他共案被告陳誌全30萬元交保、侯俊榮及侯妻顏敏蕙各10萬元交保。

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