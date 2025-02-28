遺體冰存665天 五億高中生今辦告別式

賴生告別式的家祭，一度因無人到場而延後50分鐘。（記者張瑞楨攝）

2025/02/28 16:03

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市擁有5億房地產身價的賴姓高中生，前年5月與代書助理夏朝源同性結婚後墜樓身亡，夏男今年1月因假結婚偽造文書罪判刑1年6月確定，本月3日入獄執行，賴母認為司法已還給兒子公道，今天（28日）舉辦告別式火化，但家祭一度因無人到場而延後50分鐘，直到賴生的堂姑出面才完成告別式，共有聲援民眾等8人參與奠禮，賴生姑姑強調，難以接受夏男沒有謀殺之說，夏男一定會有因果報應。

今天告別式中，賴母因白髮人不能送黑髮人的民俗，不能到現場，原訂下午1時半的家祭，因無人到場而延後，到了2時，有4名聲援民眾到場，另有一對中年男女，以賴生長輩身分到場，但兩人拒絕受訪，也不願透露身分；到了2時20分，賴生的堂姑（實際上的堂姊）到場，葬儀社一併舉辦家祭與公祭，共有親屬3人、聲援民眾4人，以及行政院中部辦公室執行長莊競程與中市議員曾朝榮的助理1人，共計8人參與。

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告別式結束後，由葬儀人員「捧斗」，搭乘靈車送賴生到火化場，冰存665天（不含今天）後入土為安。

夏朝源被控殺害賴生部分，台中地檢署不起訴，被高等檢察署台中分署退回重新偵查，目前尚偵查中，賴母控告夏男民事婚姻之訴，也尚在審理中，賴生的堂姑今天再度強調，賴生與夏男出門後就沒再回家，「他（夏男）說他沒有謀殺，你相信嗎？能接受嗎？」，她感謝社會關心，檢警盡力偵查，親屬歷經煎熬，賴小弟也冰冷（指冰存）甚久，證據雖薄弱，但仍希望政府能找到真兇，她強調，雖說「冤冤相報何時了」，但此事一定會有因果報應（指夏男）。

賴母將兒子大體冰存665天之因，是賴生與夏男於2023年5月4日同性結婚墜樓死亡，賴母始終認為是他殺，台中地檢署將夏男被控殺人罪部分不起訴處分。賴母聲請再議，再加上夏男被控偽造文書罪尚未判決確定，賴母為了保存證據，將賴生的遺體保存冰櫃中，以每天1天800元計算，需花費53萬元。

賴生的堂姑到場後，順利完成家祭。（記者張瑞楨攝）

賴生的家祭與公祭共8人參與。（記者張瑞楨攝）

冰存665天後，賴生終能火化入土為安。（記者張瑞楨攝）

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