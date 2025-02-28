靠ChatGPT寫程式！日本3未成年少年盜辦大量門號轉賣海撈750萬

日本警視廳表示，近日警方逮捕3名青少年，他們涉嫌利用OpenAI公司旗下的生成式AI「ChatGPT」寫程式，以此非法駭入登電信公司並註冊大量門號後轉賣，取得等值750萬日圓的加密貨幣。示意圖。（資料照）

2025/02/28 16:08

〔即時新聞／綜合報導〕年紀輕輕不學好！日本3名青少年涉嫌利用OpenAI公司旗下的生成式AI「ChatGPT」寫程式，以此非法駭入登電信公司並註冊大量門號，3人將這些門號轉賣後，取得等值750萬日圓（約新台幣166萬元）的加密貨幣。警方表示，目前已將3名未成年嫌犯逮捕，其中1人為高一學生、2人為國三生。

綜合日媒報導，日本警視廳昨（27）日指出，近日警方逮捕3名未成年男學生，他們涉嫌在2024年5月至8月間，惡意利用生成式AI來犯案。警方指出，3人原是線上遊戲好友，之後透過加密通訊軟體「Telegram」進一步認識，之後3人為了達成「設計一種高級犯罪手法，以便在社群媒體上引起關注」這個目的，開始一起自學程式設計。

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經過警方調查，3人所開發的程式可自動輸入ID和密碼，一旦驗證成功，就會在該帳戶內新申辦門號至上限數量，不僅如此，他們還透過ChatGPT來簡化操作AI技術的流程、提升處理程式速度。之後3人先是透過Telegram購買約33億組電信公司「樂天行動」（Rakuten Mobile）的客戶帳密，並成功非法登入樂天行動通信的系統約22萬次。

警方透露，嫌犯曾仔細研究各家電信公司的契約條款及驗證方式，最終鎖定樂天行動。報導指出，由於NTT DoCoMo、KDDI、SoftBank等其他電信公司的上限為5個門號，且申辦新門號時仍需再次進行身分驗證，唯有樂天行動允許單一帳號申請最多15個門號，申辦新門號時也無需提交身分證明文件，才會成為3人下手的目標。

警方表示，3名嫌犯在2024年5月至8月間，註冊了超過100個門號，並在積大量非法取得的門號門號後，透過Telegram將轉賣給多名買家，警方推估3人至少獲得價值750萬日圓的虛擬貨幣。另外，警方調查時還發現，3人透過非法網站購買約1萬筆信用卡資訊來盜刷，不法消費約350萬日圓（約新台幣77萬元），包括購買遊戲機等商品。

被逮捕的3人分別是來自岐阜縣大垣市的16歲高一生、滋賀縣米原市15歲國三生，及東京都立川市的14歲國三生。其中，主導此案者為15歲國三生，16歲高一生負責開發入侵程式，至於14歲國三生則負責銷售非法取得的eSIM門號，3人攻擊企業系統的手法十分熟練，震驚日本社會，民眾也擔憂未來會有更多未成年模仿、濫用AI來犯罪。

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