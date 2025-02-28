靠ChatGPT寫程式！日本3未成年少年盜辦大量門號轉賣海撈750萬
日本警視廳表示，近日警方逮捕3名青少年，他們涉嫌利用OpenAI公司旗下的生成式AI「ChatGPT」寫程式，以此非法駭入登電信公司並註冊大量門號後轉賣，取得等值750萬日圓的加密貨幣。示意圖。（資料照）
〔即時新聞／綜合報導〕年紀輕輕不學好！日本3名青少年涉嫌利用OpenAI公司旗下的生成式AI「ChatGPT」寫程式，以此非法駭入登電信公司並註冊大量門號，3人將這些門號轉賣後，取得等值750萬日圓（約新台幣166萬元）的加密貨幣。警方表示，目前已將3名未成年嫌犯逮捕，其中1人為高一學生、2人為國三生。
綜合日媒報導，日本警視廳昨（27）日指出，近日警方逮捕3名未成年男學生，他們涉嫌在2024年5月至8月間，惡意利用生成式AI來犯案。警方指出，3人原是線上遊戲好友，之後透過加密通訊軟體「Telegram」進一步認識，之後3人為了達成「設計一種高級犯罪手法，以便在社群媒體上引起關注」這個目的，開始一起自學程式設計。
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經過警方調查，3人所開發的程式可自動輸入ID和密碼，一旦驗證成功，就會在該帳戶內新申辦門號至上限數量，不僅如此，他們還透過ChatGPT來簡化操作AI技術的流程、提升處理程式速度。之後3人先是透過Telegram購買約33億組電信公司「樂天行動」（Rakuten Mobile）的客戶帳密，並成功非法登入樂天行動通信的系統約22萬次。
警方透露，嫌犯曾仔細研究各家電信公司的契約條款及驗證方式，最終鎖定樂天行動。報導指出，由於NTT DoCoMo、KDDI、SoftBank等其他電信公司的上限為5個門號，且申辦新門號時仍需再次進行身分驗證，唯有樂天行動允許單一帳號申請最多15個門號，申辦新門號時也無需提交身分證明文件，才會成為3人下手的目標。
警方表示，3名嫌犯在2024年5月至8月間，註冊了超過100個門號，並在積大量非法取得的門號門號後，透過Telegram將轉賣給多名買家，警方推估3人至少獲得價值750萬日圓的虛擬貨幣。另外，警方調查時還發現，3人透過非法網站購買約1萬筆信用卡資訊來盜刷，不法消費約350萬日圓（約新台幣77萬元），包括購買遊戲機等商品。
被逮捕的3人分別是來自岐阜縣大垣市的16歲高一生、滋賀縣米原市15歲國三生，及東京都立川市的14歲國三生。其中，主導此案者為15歲國三生，16歲高一生負責開發入侵程式，至於14歲國三生則負責銷售非法取得的eSIM門號，3人攻擊企業系統的手法十分熟練，震驚日本社會，民眾也擔憂未來會有更多未成年模仿、濫用AI來犯罪。
【生成AI悪用】楽天モバイルに不正アクセス、1000件以上の回線入手し転売か 中高生3人逮捕https://t.co/MdKi6fxPKa— ライブドアニュース （@livedoornews） February 26, 2025
逮捕されたのは14～16歳の3人。チャットGPTで作業の効率化や処理速度の向上を図っており、SNSで購入した20億件超の情報を基にログインを試み、入手した回線を転売していたという。 pic.twitter.com/2XEi1Jdw9L
【供述】中高生の生成AI悪用事件、“指示役”の中3男子「本人確認が甘い楽天狙った」https://t.co/FXchFkrEMA— ライブドアニュース （@livedoornews） February 28, 2025
男子生徒は「各社の契約条件と本人確認の状況を調べた」と供述。また、生徒らが違法サイトを通じて約1万件のクレジットカード情報を購入し、カードを不正利用していたことも判明した。 pic.twitter.com/NLPyiwzDR0
生成AI悪用し、楽天モバイルのシステムへ不正ログインして通信回線を契約したとして、14～16歳の中高生3人が逮捕された事件。— 高橋徹 ????️ （@twurudesu） February 26, 2025
高校生が自作プログラムを作成し、中学生と3人で運用しており、対話型生成AI「ChatGPT」を悪用して不正アクセスを効率化。
使い方は素晴らしいが、方向を間違った事例。 pic.twitter.com/jvKmIZspHX