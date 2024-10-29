中颱康芮進逼 農村水保署啟動土石流警戒機制

中颱康芮進逼台灣，氣象署預估會帶來明顯降雨，農業部農村水保署已啟動土石流警戒機制。（資料照）

2024/10/29 17:37

〔記者楊媛婷／台北報導〕中颱康芮逼近台灣，農業部農村發展與水土保持署今（29日）提醒民眾不要前往山區，該署已啟動土石流與大規模崩塌警戒機制，將會依照各地降雨量適度發布土石流警戒預報。

氣象署預估康芮最快明天發布康芮颱風的陸上颱風警報，並預測可能會在週四下午在花東、恆春一帶登陸，農村水保署提醒東北部、東部、北部與中南部等地區都可能會有較大雨勢，將啟動土石流及大規模崩塌警戒機制，達警戒值的地區，除將警戒資訊以電話、傳真及簡訊方式通知地方政府外，並利用災防告警細胞廣播通知當地民眾，也會將警戒情形公布於農村水保署土石流及大規模崩塌防災資訊網，供相關單位及民眾隨時上網查詢。

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農村水保署指出，土石流潛勢溪流及大規模崩塌潛勢區附近居民應配合地方政府指示，在必要時儘早疏散至安全避難處所，該署於災後土砂敏感區亦新增先期告警細胞廣播通知民眾提醒注意，應變開設期間依據氣象署定量降水預報，於土石流及大規模崩塌防災資訊網首頁提供未來24小時紅黃警戒推估，強化地方政府提前規劃疏散避難作業。

農村水保署長李鎮洋強調，已要求所屬各分署完成各項土石流及大規模崩塌防災整備措施，隨時支援各地方政府辦理災害勘查及相關應變工作。

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