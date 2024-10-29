碳費將開徵 環境部第1場座談會與雲林廠家面對面

環境部次長施文真回答廠家業者疑問。（記者黃淑莉攝）

2024/10/29 17:50

〔記者黃淑莉／雲林報導〕碳費2025要開徵，減碳費率計算、自主減碳有許多問題，甚至2030年碳費每公噸要從300元變1200元，廠家是否做好準備，民眾憂心造成通貨膨漲等問題，立委劉建國今（29）日邀請環境部到斗六雲林產業園區辦理座談會，吸引數十家廠商代表與會。

今天座談會由環境部次長施文真主持，由環境部人員針對碳費制度與自願減量說明，劉建國表示，世界競爭每天都在快速變化，台灣要與世界接軌，身為世界公民碳費開徵必須要走的路，但碳費開徵對產業會不會造成結構性轉變，廠家要如何減碳、降低碳費及因應歐美的碳要求，因此要求環境部要在全國辦理24場「碳定價及淨零政策推動座談會」，雲林是第1場。

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雲林科技工業區廠商協進會陳麒升表示，碳費徵收第1階段是排放量2.5萬噸以上，第2階段是全部廠家，第3階段是用電太多的家戶，直接影響是民生一定是萬物皆漲，如何減能減碳政府應該有實例供大家參考。

雲林產業園區廠協輔導理事長蘇振毅指出，雲林科技工業區有44家廠家從2019年配合經濟部超前部署推動節能減碳，且綠電覆蓋率全國第1名，建議環境部自願減碳措施可與經濟部節能措施結合，2030年目標可以加速達到。

雲林產業園區有3家是第1階段，其中1家巧新科技代表說，公司產品主要外銷歐洲，世界3大汽車廠早已要求零件供應鏈控制碳排量、再生循環回收。

立委劉建國表示，透過說明會官民直接溝通交流，加速台灣減碳升級與世界接軌。（記者黃淑莉攝）

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