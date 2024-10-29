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    議員憂水門轉運站恐淪蚊子館 屏縣府：啟動2.0版改造計畫

    水門轉運站平日人潮少。（記者羅欣貞攝）

    水門轉運站平日人潮少。（記者羅欣貞攝）

    2024/10/29 17:49

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕促進屏北公共運輸發展，屏東縣政府2021年1月在內埔鄉興建水門轉運站，但如今人潮少，超商又撤出，議員憂心淪為蚊子館；屏東縣政府交旅處今天（29日）說明，將朝2.0版改造活化。

    屏東縣議員陳揚今天（29日）在議會質詢指出，屏東物產館、原百貨被說成蚊子館，他擔心水門轉運站會成為下個蚊子館，站內原來還有超商進駐，但今年初撤出，轉運站平日人潮少，而假日遊客大多直接開車前往三地門、霧台，比較少把水門轉運站當成休息中繼站，盼水門轉運站能發揮應有的功能與價值。

    屏縣府交通旅遊處長黃國維答覆，水門轉運站由高雄客運營運，除了客運也搭配郵輪巴士、觀光公車等，將朝「水門轉運站2.0版」改造活化，針對商業營業空間較小，辦活動所需空間不足等面向，進行設施改善、車道改變。

    交旅處進一步說明，水門轉運站的設施改善部分，目前上網招標中，原本半露天的空間規畫包覆起來，避免夏天過於炎熱、下雨天被雨淋，設施改善經費約1500萬元。

    為促進屏東公共運輸發展，並整合觀光據點、公路客運與觀光巴士以提供便利舒適的轉乘空間，屏縣府向交通部公路總局爭取補助並自籌經費，於2021年興建完成水門轉運站，總工程經費約5121萬元。

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