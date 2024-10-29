馬糞海膽餌料技術突破 澎湖縣長陳光復視察跌倒及時被扶起

澎湖縣長陳光復視察海膽戶外養殖池，因強風搖晃爬樓梯不慎跌倒被旁人扶起。（記者劉禹慶攝）

2024/10/29 17:47

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖去年宣布突破馬糞海膽完全養殖技術，今年完成人工餌料研發，澎湖縣長陳光復今（29）日前往馬公市西衛里張宏尉養殖場，視察馬糞海膽養殖現況，並聽取相關單位意見，由於颱風外圍環流及東北季風共伴效應，陳光復參觀戶外養殖池時，爬樓梯時不慎跌倒，所幸旁人及時扶起，才未跌入海中。

由於人為濫捕，野外族群數量快速銳減的馬糞海膽，澎湖縣政府農漁局宣布完全繁養技術成功後，立即著手研擬馬糞海膽養殖相關配套措施，並於2023年9月公告修正「白棘三列海膽（馬糞海膽）漁業資源管理有關限制事宜」，開放澎湖縣合法養殖業者申請馬糞海膽繁養殖，同時不受禁捕令限制，持有合法養殖證明業者，全年都可供應上市。

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截至2024年10月底，澎湖縣政府農漁局核定馬糞海膽育苗場3戶；陸上魚塭養殖場8戶；區劃漁業權（海上養殖）5戶；澎湖縣馬糞海膽育苗場育苗成果，2023年販售種苗40200粒；2024年累計販售54700粒（經估場內尚餘10餘萬種苗），種苗供應無虞。2024年養殖戶目前放養總量1萬餘粒，養殖業者陸續放苗中。

至於馬糞海膽養殖飼料研發，委託國立嘉義大學辦理稚膽及成膽商業飼料開發，已能廣泛使用在人工養殖海膽苗 ，現正精算成本，期能讓海膽成為平民美食，增加養殖戶收益及保護野外海膽族群；澎湖縣水產種苗繁殖場亦針對飼料投餵，研發馬糞海膽專屬養殖水槽，相關研發成果，將持續輔導澎湖縣養殖業者。

陳光復對於人工養殖海膽有信心，可望成為澎湖養殖主力。（記者劉禹慶攝）

嘉義大學研究團隊，向縣長陳光復介紹人工海膽養殖餌料。（記者劉禹慶攝）

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