南投縣不滿20人小校有14所 議長要求積極研議裁併

南投縣有不少學生人數不滿20人的小校。圖為集集鎮永昌國小富山分校今年8月巳停辦，學生併回本校上課。（資料照）

2024/10/29 17:37

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣目前有14所國中小學生人數不滿20人，議長何勝豐今天指出，設置1所學校每年編列的基本經費達1800萬元，如果不是很偏遠的小校，該併校就要併，要求縣府積極研議辦理。並強調就算校長找人來講也沒用，他不會理會。

南投縣議會今召開定期會，全縣國中小學校長均在旁聽席列席。陳宜君指出，南投縣出生人數從2019年的3135人，下降至今年9月1400人，使得許多學校學生數越來越少，全縣有14所國中小學學生人數不滿20人，包括3所國中，要求縣府教育處應加強輔導這些小校轉型，避免遭裁併，如果有用心經營校務致學生人數增多的學校，也應予以獎勵，並在校長考核上加分。

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何勝豐則指出，南投縣每年編列的300多億元預算，教育經費占絕大部份，設置1所學校每年編列的基本經費達1800萬元，老師卻比學生人數多，這是很奇怪現象，對學生教育恐怕也沒有幫助，如果不是很偏遠交通非常不便的學校，該併校就要併，要求縣府積極研議辦理，並強調就算校長找上家長向議員施壓也沒用，他不會予以理會。

縣府教育處長王淑玲等人答詢表示，少子化是全國性問題，縣府根據各小校特性，辦理校務經營交流活動，積極輔導轉型，但如果真的學生人數一直減少，且不是很偏遠的學校，縣府會研議辦理併校，目對縣府對於併校後家長接送學生的交通費補助，每月也已從5000元提高至8000元。

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