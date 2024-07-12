澎湖馬糞海膽人工完全養殖漸成熟 各界籲取代捕捉

民間業者已掌握馬糞海膽育苗技術，可望量產上市。（漁慶興水產行提供）

2024/07/12 09:57

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖馬糞海膽每年7月1日開放採捕，首日就是殺戮日，今年在放流與人工完全養殖技術突破後，野外族群濫捕壓力減輕，數量有明顯增加，同時價格趨於平緩，隨著人工完全養殖技術日益成熟，各界疾呼修法全面禁捕馬糞海膽，以養殖取代採捕，給予馬糞海膽生養喘息的機會。

台灣一般所謂的「馬糞海膽」，由於外觀呈赤褐色，遠看像是曬乾的馬糞而得名。又稱花膽，體型大，直徑約12cm，棘刺不銳利、易於捕捉，是最大宗的食用海膽，但近年因過度捕撈，產量銳減。

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早年台灣沿海礁岩區都有分布，現在只在澎湖群島產出，產季6至9月，因此7月1日開放採捕，但往往開放首日就是大屠殺日。

其實吃海膽就是吃生殖腺，一般食用的海膽黃，其實是海膽的生殖腺，包括海膽的卵巢和精囊，總重量占海膽內部組織2/3以上。不同品種的海膽黃有橘有黃，風味也不同，由於海膽是雜食性動物，口感會根據品種、性別與攝取的食物而有所不同。

由於馬糞海膽受到濫捕壓力大，面臨族群滅絕危機，因此澎湖漁業生物研究中心及澎湖種苗繁殖場，突破人工繁養技術，已能完全養殖，並修改法令允許養殖海膽全年上市，但因培育種苗要錢，不少養殖業者認為增加養殖成本，不利於馬糞海膽平民化，民間業者也投入人工繁養技術，已能穩定量產種苗供應上市，因此民間疾呼以養殖取代捕捉，全年禁捕馬糞海膽。

馬糞海膽完全人工養殖技術突破，希望減少人為濫捕壓力。（漁慶興水產行提供）

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