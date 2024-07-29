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打破「蚊子館」謠言！恆春文化中心民謠館 滿月已近萬人次參訪

「恆春文化中心民謠館」，滿月已近萬人次參訪 。（記者蔡宗憲攝）

「恆春文化中心民謠館」，滿月已近萬人次參訪 。（記者蔡宗憲攝）

2024/07/29 09:47

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春民謠近年在世界傳唱，當地期盼多時的「恆春文化中心民謠館（簡稱民謠館）」6月底啟用，美麗的建築吸引不少居民及遊客驚艷，卻也有酸民認為「偏鄉撐不起這個場館」、「會變蚊子館」，但近1個月統計，已經累積超過8千人次入館，酷熱天氣下更成居民另類避暑勝地。

民謠館建築結合海洋文化、古蹟等元素，以文化港灣為隱喻，基地如同海灣中停泊的船型建築，承載著恆春半島故事即將開帆啟航。1樓聲音博物館及民謠常設展區，以「風土生歌 育民謠」為題，透過5個展示分區爬梳民謠發展脈絡，展現半島孕育出的獨特風土民謠，2、3樓主題圖書館展區提供居民相當舒適的閱讀空間。

屏縣府文化處統計，民謠館自6月22日週六開幕，滿月已累積8千多入館人次，平均每週約2500入館人次。如以舊的民謠館比較，「1年」入館僅約1萬6千人次，新民謠場館使用率相當驚人。

文化處指出，目前已陸續接到10個團體預約導覽，也完成60位志工的培訓，除了民謠的推廣更有感，對於當地閱讀風氣也有不少助益，以恆春鎮立圖書館的1年入館人次約2100人計算，民謠館開館才1個月，入館民眾超越圖書館，看的出當地民眾確實需要，未來還是會迎合在地需求，增加影音設備及圖書等，持續活化館舍使用。

「恆春文化中心民謠館是當地新地標 。（記者蔡宗憲攝）

「恆春文化中心民謠館是當地新地標 。（記者蔡宗憲攝）

「恆春文化中心民謠館」閱讀空間使用率頗高 。（記者蔡宗憲攝）

「恆春文化中心民謠館」閱讀空間使用率頗高 。（記者蔡宗憲攝）

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