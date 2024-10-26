碳費以油電價反映？ 醫界籲：保障點值穩固醫院財務韌性

衛福部長邱泰源感謝經濟部凍漲醫療電價。 （記者邱芷柔攝）

2024/10/26 15:34

〔記者邱芷柔／台北報導〕台灣明年將開徵碳費，高耗電的醫療機構雖未列入徵收對象，但是否會反映在油電成本上引發關注。對此衛福部長邱泰源感謝經濟部凍漲醫療電價；台灣醫務管理學會理事長洪子仁則指出，若政府要以油電價來反映成本，就應保障健保點值穩固醫院財務韌性。

環境部長彭啓明日前在廣播節目中提到，醫療院所屬高耗能、高用電單位，有些大型集團醫院即使節電，電費每年仍高達10億元，醫院是救人事業，全球尚無國家對醫院直接徵收碳費，歐盟國家的作法是將碳成本反映在油電價格中。

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洪子仁表示，台灣的醫療機構碳排量占全國4.6%，高於全球平均值的4.4%，醫療機構已紛紛著手轉型，以他服務的新光醫院為例，透過碳盤查發現，該院每年碳排量為1萬8595公噸，接下來就是要減少對台電供電依賴，例如引進瓦斯發電機、熱電共生等，達到節能目標。

洪子仁指出，醫院已可透過節能技術，設法降低用電度數與碳排量，但政府在以油價、電價反映醫院節碳成本時，應給予健保點值保障，讓醫療機構有足夠的財務韌性，因應油電漲價帶來的衝擊。

邱泰源今天出席在台北圓山飯店舉辦的「第三屆亞洲外科代謝營養大會暨台灣消化系外科醫學會冬季會」，會前接受媒體聯訪時表示，衛福部及醫界都相當感謝經濟部對醫療院所電價凍漲，在環境部的資源支持下，相信各醫院也都會積極投入節能減碳工作。

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