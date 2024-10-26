苗縣30士子開中門 64歲彭松能花近5年取得博士

苗栗縣士子開中門活動，參與士子走中門進入文昌祠祭聖。（記者張勳騰攝）

2024/10/26 15:37

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣士子開中門活動，今（26）日在苗栗市文昌祠登場，有30位士子參與，其中10名博士，並遵循古禮舉行開中門祭聖；64歲的彭松能，他20歲工專畢業，40歲攻讀碩士，歷經近5年時間苦讀，終於取得博士學位，一圓自己夢想，他為了參加士子開中門活動，光耀門楣，報名前一晚夜宿車上，拔得頭籌。

苗栗市文昌祠沿襲「開中門」祭聖的傳統習俗，取得博士學位或高考及格的子弟都可申請「開中門」，今年有10位博士、20位高考及格者報名士子開中門。

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今天由陪祭官為士子披掛彩帶，然後依序從中門入祠循古禮舉行三獻禮祭聖，並頒發士子證書、獎金等。

今年最年長的為64歲彭松能，他說，20歲就讀私立勤益工專，40歲取得私立華梵大學碩士，本著活到老、學到老，60歲時再攻讀國立台北科技大學工業工程與管理學博士，花了近5年時間，今年初取得學位；他原在台北捷運擔任工程師，提前退休，目前在彰師大、台北科大、勤益科大等擔任助理教授，作育英才。

今年的博士中有4位服務縣內國小，他們利用課餘時間勤奮苦讀，取得博士學位，分別為西湖鄉僑文國小校長彭慧婷、銅鑼鄉銅鑼國小老師周竹一、中興國小老師張月珍、魏廷秝。

此外，年僅22歲士子曾立君、劉俊義，兩人大學一畢業，就高考及格，畢業即就業。

縣長鍾東錦讚許士子們為苗栗學子的典範，並歡迎士子們有機會能返鄉服務，回饋鄉里；未來也會爭取更好的教育資源，讓苗栗學子留在家鄉就學。

今年開中門的10位博士為彭松能、周竹一、劉昌邑、張月珍、黃愷文、陳佑杰、楊融華、彭慧婷、張元昆、魏廷秝。

20位高考及格士子為鍾孟琦、梁丹寧、劉劼政、楊玉晨、伍書萱、鍾佳妤、郭聖平、徐榮均、謝佩欣、賴曉君、李燕珊、張碧蓉、馮曼玲、陳怡帆、何筱薇、何欣怡、曾立君、陳功業、劉俊義、王偉倫。

苗栗縣士子開中門活動，最年長為64歲彭松能，花近5年取得博士學位。（記者張勳騰攝）

苗栗縣士子開中門活動，銅鑼鄉銅鑼國小老師周竹一（左起）、西湖鄉僑文國小校長彭慧婷、中興國小老師張月珍、魏廷秝4人課餘時間苦讀，取得博士學位。（記者張勳騰攝）

22歲的曾立君（右）、劉俊義，兩人大學一畢業，就高考及格，表現亮眼。（記者張勳騰攝）

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