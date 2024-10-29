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    桃園國際設計論壇11/10登場 邀英美日設計師「設計未來」

    桃園市青年局今日下午辦理設計展和國際設計論壇宣傳會，局長侯佳齡（前右中）偕學子，邀請民眾參加論壇及為期9天的設計展。（記者李容萍攝）

    桃園市青年局今日下午辦理設計展和國際設計論壇宣傳會，局長侯佳齡（前右中）偕學子，邀請民眾參加論壇及為期9天的設計展。（記者李容萍攝）

    2024/10/29 18:46

    〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市政府青年事務局11月10日將於桃園會展中心舉辦「2024桃園青年設計展暨國際設計論壇」，今（29）日下午率先舉辦活動宣傳記者會，5名國際講者將以實際案例分享各國創意設計理念，邀請民眾參加論壇及為期9天的設計展，一同激發設計領域新想法。此論壇為自由參與，不需事前報名。

    青年局長侯佳齡指出，這次論壇主題「設計未來」，將透過設計的視角，促進國際思維、交流與合作。5名國際講者分別來自英國、美國、日本與越南。來自英國倫敦的Celia Mead，將分享倫敦著名展覽open house亮點；來自美國加州，現在定居韓國濟州島的Andrew Ananda Voogel，分享如何動員設計與創意解決當前面臨的全球性塑料汙染問題。

    另外，日本千葉大學設計教育研究所教授植田憲，將分享該大學與當地社區合作推動的「基於設計鄉村調查區域發展」；同樣來自日本三菱地所設計公司首席建築師藤貴彰，將於活動展出其研究循環式建築作品。越南的Danh Tran則分享如何突破界限，激發設計領域的創意新思維。

    侯佳齡說，2024桃園青年設計展暨國際設計論壇是桃園市第1次舉辦的國際性設計展，讓學生與國際接軌，參與論壇及策展的國家包含美國、英國、義大利、新加坡、日本及越南等6國講者及策展人，國內方面有5所大專院校、3所高中職師生及2家設計庫新銳團隊共同參與策展，展出87件設計作品，展期自11月10日至18日止，歡迎民眾踴躍參與。

    桃園市青年局今日下午辦理設計展和國際設計論壇宣傳會，局長侯佳齡（左3）等人邀請民眾參加論壇及為期9天的設計展。（記者李容萍攝）

    桃園市青年局今日下午辦理設計展和國際設計論壇宣傳會，局長侯佳齡（左3）等人邀請民眾參加論壇及為期9天的設計展。（記者李容萍攝）

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