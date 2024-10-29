康芮颱風加速撲台 明強度恐達中颱上限

康芮颱風最新動態。（中央氣象署提供）

2024/10/29 20:54

〔記者林志怡／台北報導〕中度颱風康芮加速靠近台灣。中央氣象署指出，康芮颱風向西北西轉西北方向持續接近台灣，且過去6小時強度快速增強，且暴風圈有擴大趨勢，氣象署持續針對巴士海峽及台灣東南部海面發布海上颱風警報，並預計最快會在明日清晨5時30分發布陸上颱風警報。

中央氣象署說明，康芮颱風今日晚間8時位於鵝鑾鼻的東南東方約670公里處海面，以每小時12轉16公里速度，向西北西轉西北進行，七級風平均暴風半徑達280公里，近中心最大風速相當於14級風、瞬間最大陣風相當於16級風，且氣象署持續針對巴士海峽及台灣東南部海面發布海上颱風警報。

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此外，受東北季風影響，氣象署今日持續對基隆北海岸及大台北、宜蘭山區發布大雨特報，當地民眾務必注意瞬間大雨，慎防土石坍方與溪水暴漲。

中央氣象署科長林伯東說明，目前中國一帶有高壓東移，康芮颱風與此高壓對峙之下，台灣附近氣壓梯度較大，易有強風出現，今西半部沿海、東南部、恆春半島有較大陣風，明起受颱風靠近與外圍環流影響，風力還會加強，苗栗至雲林沿海有11至12級陣風。

康芮颱風預計週三下午進入台灣東南方近海，暴風圈預計在週三深夜至週四清晨期間接觸台灣陸地，預計週四籠罩全台，對台灣的影響將持續到週五清晨，且同日中心可能已經出海，朝中國或東北方向前進，此時經過台灣地形破壞與乾空氣影響，後續不確定性大。

此外，隨著康芮颱風靠近，受外圍環流影響，週三白天起風雨就會逐漸增強，各沿海風力可達9至10級以上，北部、東半部有局部豪雨，基隆北海岸與北部山區可能有豪大雨，週三晚間至週五清晨颱風對台灣影響最劇烈，各地風力強勁，近中心有破壞性強風，東半部首當其衝，有豪雨以上降雨，其他地區有豪大雨可能。

週五白天颱風遠離後，林伯東提醒，台灣周邊海面還是會有強風，中南部地區需注意局部性大雨。

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