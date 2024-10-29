澎湖西衛九層塔塔基大範圍崩塌 康芮來襲前緊急加固

馬公市長黃健忠在康芮颱風來襲前，針對西衛九層塔進行底層加固工程。（馬公市公所提供）

2024/10/29 21:01

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕連日來澎湖社群網路上流傳「搶救西衛海邊的石塔」的消息，引發各界關注。由於康芮颱風即將來襲，馬公市長黃健忠擔心傷害擴大，迅速指示工務課展開修復工作，以保障歷史文物及居民信仰的安全，並確保澎湖地標完整性。

這座位於馬公市西衛里潮間帶的九層塔（又稱西衛塔尖），不僅是當地重要的信仰建築，更長期守護著居民與出入港船隻的安全，象徵著對風平浪靜的祈求。然而，受海浪長年拍打，塔身與基座均出現明顯裂痕，底部甚至被海水掏空，急需修護。

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為應對即將來襲的「康芮颱風」，馬公市公所已先行進行底層緊急加固工程，以確保塔體穩固。馬公市公所將在颱風過後，立即恢復全面施工，確保西衛九層塔安全無虞，並能世世代代守護馬公市民安全，更是重要地標及宗教信仰象徵。

馬公市長黃健忠強調，此次修復不僅是對地方歷史的保存，也是對居民信仰的尊重，馬公市公所將持續與相關單位密切合作，確保九層塔穩固如初，守護西衛子民的安居樂業。

馬公市公所展開基層加固工程，維護西衛九層塔安全。（馬公市公所提供）

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