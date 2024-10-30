康芮颱風進逼 高雄市工務局長提醒：別把車停樹下

高市公園處今動員修整樹枝。（公園處提供）

2024/10/30 06:59

首次上稿 10-29 22:45

更新時間 10-30 06:59

〔記者王榮祥／高雄報導〕山陀兒颱風剛蹂躪過高雄，如今康芮颱風又逼近，高雄市工務局公園處昨天啟動防颱整備，動員加固行道樹，同時檢修路燈及開關箱等設施；工務局長楊欽富提醒市民，為避免路樹折枝斷落損壞車輛，建議別將車停在路樹下或附近、改停空曠處所。

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公園處說明，今已動員人力對所管轄的行道樹加強疏枝修剪及支架固定，並檢修路燈及開關箱等設施，此外也整備自有救災機具，確保能在接獲路樹斷枝通報後，迅速派遣人員到場清除障礙，維持交通暢通；若發生災情，也將立即投入救災行動。

楊欽富提醒民眾，颱風會伴隨強風和大量降雨，為避免路樹折枝斷落而損壞車輛，建議民眾不要將車輛停放於路樹下或附近，改停放空曠處所，以維護生命財產安全，民眾也應注意自身安全，颱風期間盡量避免外出，以減少災害影響。

公園處說明，會持續加強樹木支架的巡檢固定及路、園燈檢修，並持續進行樹木修剪作業，施工期間會進行現場交通管制，請民眾配合施作人員指揮，暫勿停放車輛，請往來民眾配合減速或提前改道，以保障安全及行車順暢；颱風過後，若發現路樹傾倒，公園處將立即啟動復原機制，以最快速度恢復市容景觀。

高市公園處今動員修整路樹。（公園處提供）

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