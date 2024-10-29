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    康芮不斷增強！這天恐逼近強颱 吳聖宇：全台灣都要戒備

    康芮颱風正直撲台灣而來，強度不斷增強。（圖翻攝自中央氣象署）

    康芮颱風正直撲台灣而來，強度不斷增強。（圖翻攝自中央氣象署）

    2024/10/29 22:10

    吳裕堯／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕康芮颱風正直撲台灣而來，接近台灣的同時，強度也不斷增強，暴風圈也有擴大趨勢，預估明日強度恐達中颱上限，週四、週五（10/31、11/1）影響台灣最劇。天氣風險公司氣象部經理吳聖宇說，週四康芮的強度不排除逼近強颱，全台灣都要戒備。

    吳聖宇今晚透過臉書粉專指出，康芮颱風海上警報已發布，預計明天清晨5點30分到上午8點30分之間會發布陸上警報，「颱風中心大概週四下午從台東登陸，暴風圈將籠罩全台灣，半徑很大，預估會達到300公里，強度也可能逼近強颱。週四這天颱風的風雨影響會很大，全台灣都要戒備，尤其東半部、南部山區要嚴防大量降雨。颱風中心登陸的東南部風力最大，其次是迎風面的東部地區，還有西半部配合海峽地形也會有顯著的強風。」

    吳聖宇接著說，「週五颱風出海後預報強度將快速減弱並且遠離，風雨可能只有上半天還比較明顯，下半天之後大概就會很快的減小，颱風警報也可望解除。」最後他指出，「上一次一年內有3個或以上的颱風登陸已經是2008年（卡玫基、鳳凰、辛樂克、薔蜜），一年內有3個強颱登陸則是2005年（海棠、泰利、龍王），今年應該會符合前者，會不會符合後者還要再看看。」

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