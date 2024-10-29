週三颱風逼近北東濕涼防大雨 台東雨勢越晚越強

氣象署指出，週三桃園以北、宜花地區有機率出現較大雨勢，其他地區及澎湖、馬祖也有零星短暫陣雨，台東雨勢則會愈晚愈強。（資料照）

2024/10/29 21:49

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕明（30日）日受颱風外圍環流影響，北部、東半部與中南部山區將有明顯雨勢，其中北部雨勢可能較大，台東的降雨則會越晚越強，建議外出攜帶雨具並留心天候變化。

中央氣象署預報，週三北部、東半部地區及中南部山區降雨逐漸明顯，尤其在桃園以北、宜花降雨持續，並有局部大雨或豪雨發生的機率，其他地區及澎湖、馬祖有零星短暫陣雨，台東雨勢則是愈晚愈強，晚起也有局部大雨或豪雨發生的機率，金門為多雲的天氣。

請繼續往下閱讀...

溫度方面，北台灣仍稍涼，整天大約為22至24度，其他地區高溫仍可以來到28至30度，早晚稍涼，低溫約22至25度。

颱風動態方面，中度颱風康芮今晚8點的中心位置在鵝鑾鼻的東南東方約670公里之，

以每小時12轉16公里速度，向西北西轉西北進行。

天氣風險公司指出，颱風外圍環流影響明天開始北部、東半部，後天颱風本身進入台灣，週五白天仍持續影響，要到晚間才會離開。所以週四、五將是這個颱風對台灣風雨影響最大的時候，預期各地應該都很有感，要等到週六颱風減弱遠離，天氣才會恢復比較正常的東北季風型態。

紫外線指數部分，基隆市為低量級，其他縣市達中量級或高量級。

空氣品質方面，30日受颱風外圍環流影響，迎風面擴散條件佳，南部位於下風處。竹苗、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，中南部局部地區短時間可能達橘色提醒等級。

北台灣高溫約為22至24度，其他地區高溫仍可以來到28至30度；各地低溫約22至25度。（擷取自中央氣象署網站）

康芮颱風29日晚間8點的中心位置在即在鵝鑾鼻的東南東方約670公里處。（擷取自中央氣象署網站）

週三大部分縣市的紫外線指數達中量級或高量級。（擷取自中央氣象署網站）

空品方面，竹苗、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法