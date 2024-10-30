康芮颱風進逼！ 10/30停班課一次看（不斷更新）

康芮颱風步步進逼台灣，預估本週四、週五對台影響最劇。（資料照、擷取自氣象署；本報合成）

2024/10/30 09:00

首次上稿 10/29 21:28

更新時間 10/30 09:00

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中颱「康芮」步步進逼台灣，中央氣象署今天（30日）清晨5點30分已發布海上陸上颱風警報，上午8點增強為強烈颱風，台東蘭嶼、綠島首當其衝，強度也不斷增強，暴風圈也有擴大趨勢。本報將為讀者整理週三（10/30）各縣市停班、停課相關資訊一覽。

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基隆市

尚未列入警戒範圍。

台北市

尚未列入警戒範圍。

文化大學決議所有校區皆改採線上教學，請學生勿到校

新北市

尚未列入警戒範圍。

桃園市

尚未列入警戒範圍。

新竹市

尚未列入警戒範圍。

新竹縣

尚未列入警戒範圍。

苗栗縣

陸上警報尚未發布，30日正常上班、上課

台中市

尚未列入警戒範圍。

彰化縣

尚未列入警戒範圍。

南投縣

尚未列入警戒範圍。

雲林縣

尚未列入警戒範圍。

嘉義縣

尚未列入警戒範圍。

嘉義市

尚未列入警戒範圍。

台南市

尚未列入警戒範圍。

高雄市

尚未列入警戒範圍。

屏東縣

尚未列入警戒範圍。

宜蘭縣

尚未列入警戒範圍。

花蓮縣

尚未列入警戒範圍。

台東縣

綠島鄉、蘭嶼鄉停止上班上課

澎湖縣

尚未列入警戒範圍。

連江縣

尚未列入警戒範圍。

金門縣

尚未列入警戒範圍。

詳細停班課資訊以行政院人事行政總處為準。

康芮颱風步步進逼台灣，預估本週四、週五對台影響最劇，各地風雨明顯增強。（資料照）

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