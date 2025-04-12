徐巧芯「故意認錯人」？前立委謝欣霓爆目的轉移焦點

國民黨立委徐巧芯日前爆料外交部一名何姓專委是共諜，最後被發現是同名同姓的烏龍，並多次為此鞠躬道歉。（資料照）

2025/04/12 13:28

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立委徐巧芯日前爆料外交部一名何姓專委是共諜，最後被發現是搞錯人烏龍。徐事後表示，她所指的是國安會秘書長吳釗燮任職外交部長時的助理，並多次為此鞠躬道歉。當徐巧芯披露何仁傑的身分時，檢調怕打草驚蛇，立即發動搜索約談，並將何仁傑收押禁見。對此，前立委謝欣霓說，她認為徐巧芯是刻意弄錯人，目的在轉移焦點。

謝欣霓今日在臉書PO文表示，她認為徐巧芯特別提早公布何仁傑是為了要保護整個滲透在外交部的匪諜集團。刻意弄錯人就是轉移焦點，先曝光小咖讓追查就斷點在此。「圍魏救趙，真正的盡忠報（中）國。」

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國民黨立委徐巧芯9日指控國安會秘書長吳釗燮的「何姓助理」為共諜，卻公開用了外交部「何姓專門委員」的姓名與照片，國安局與外交部提醒「錯誤資訊」，也引發何員家屬強烈不滿，徐巧芯昨受訪時更六度鞠躬道歉，展現誠意。

檢調偵辦總統府總統辦公室前聘用諮議吳尚雨共諜案，追查出國安會秘書長吳釗燮在擔任外交部長時的助理何仁傑也遭吸收成為共諜。台北地檢署認定何涉嫌將外交部的機密資料提供給中共情治人員，日前拘提何男到案後，以何涉犯國安法犯罪嫌疑重大，且有串證、滅證之虞向台北地方法院聲押獲准。

檢調掌握黃取榮吸收何仁傑後秘密蒐證，當徐巧芯質詢披露何仁傑的身分時，檢調怕打草驚蛇，立即發動搜索約談，並將何仁傑收押禁見。

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