為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    天有異相！北京驚見歷史級罕見強風 高樓被吹到晃

    北京街頭一片狼藉。（擷取自微博）

    北京街頭一片狼藉。（擷取自微博）

    2025/04/12 13:11

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕受強冷空氣影響，中國多地區出現強風、沙塵天氣。中國中央氣象台對北京罕見發布「大風橙色預警」，中國微博等社群更出現大量影片、照片，可見街道上一片狼藉，大樓玻璃被風吹破，甚至高樓被吹得微微晃動。

    綜合中媒報導，中國遭逢罕見天氣，中央氣象台發出最高級別的藍色沙塵預警，更罕見發布10年來首次的「大風橙色預警」，最大陣風已經測得14級。

    北京目前原定舉行的多場體育賽事都被延期，部分航班取消、列車停運，北京15條地面高架線路區段停運。

    中國社群網路上出現大量監視器或民眾拍下的畫面，可見多地街上路樹、機車、自行車被吹得東倒西歪，狂風呼嘯聲大作，讓人完全睡不著覺。因風力太強，在室內還能聽到尖銳的爆鳴聲。更有網友拍出燈具晃動畫面表示，風力強到所住高樓輕微晃動。

    北京大風今天進入最強時段，不僅出現強降風，還出現大降溫。今天平原地區陣風將在9到11級，風速最高每秒28.7公尺，山區局部陣風會達13級，北京門頭溝區高山玫瑰園最大陣風14級。

    高樓住戶拍下家中燈具搖晃照片。（擷取自微博）

    高樓住戶拍下家中燈具搖晃照片。（擷取自微博）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播