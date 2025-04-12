天有異相！北京驚見歷史級罕見強風 高樓被吹到晃

北京街頭一片狼藉。（擷取自微博）

2025/04/12 13:11

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕受強冷空氣影響，中國多地區出現強風、沙塵天氣。中國中央氣象台對北京罕見發布「大風橙色預警」，中國微博等社群更出現大量影片、照片，可見街道上一片狼藉，大樓玻璃被風吹破，甚至高樓被吹得微微晃動。

綜合中媒報導，中國遭逢罕見天氣，中央氣象台發出最高級別的藍色沙塵預警，更罕見發布10年來首次的「大風橙色預警」，最大陣風已經測得14級。

請繼續往下閱讀...

北京目前原定舉行的多場體育賽事都被延期，部分航班取消、列車停運，北京15條地面高架線路區段停運。

中國社群網路上出現大量監視器或民眾拍下的畫面，可見多地街上路樹、機車、自行車被吹得東倒西歪，狂風呼嘯聲大作，讓人完全睡不著覺。因風力太強，在室內還能聽到尖銳的爆鳴聲。更有網友拍出燈具晃動畫面表示，風力強到所住高樓輕微晃動。

北京大風今天進入最強時段，不僅出現強降風，還出現大降溫。今天平原地區陣風將在9到11級，風速最高每秒28.7公尺，山區局部陣風會達13級，北京門頭溝區高山玫瑰園最大陣風14級。

Extreme winds hit Hebei, China, ahead of a powerful storm. A video from Zhangjiakou shows intense gusts as northern China braces for winds up to 150 km/h. Beijing issued its first orange gale warning in a decade. pic.twitter.com/O51g0KLRmO — Volcaholic ???? （@volcaholic1） April 11, 2025

高樓住戶拍下家中燈具搖晃照片。（擷取自微博）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法