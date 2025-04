天有異相！北京驚見歷史級罕見強風 高樓被吹到晃

2025/04/12 13:11

郭顏慧/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕受強冷空氣影響,中國多地區出現強風、沙塵天氣。中國中央氣象台對北京罕見發布「大風橙色預警」,中國微博等社群更出現大量影片、照片,可見街道上一片狼藉,大樓玻璃被風吹破,甚至高樓被吹得微微晃動。

綜合中媒報導,中國遭逢罕見天氣,中央氣象台發出最高級別的藍色沙塵預警,更罕見發布10年來首次的「大風橙色預警」,最大陣風已經測得14級。

北京目前原定舉行的多場體育賽事都被延期,部分航班取消、列車停運,北京15條地面高架線路區段停運。

中國社群網路上出現大量監視器或民眾拍下的畫面,可見多地街上路樹、機車、自行車被吹得東倒西歪,狂風呼嘯聲大作,讓人完全睡不著覺。因風力太強,在室內還能聽到尖銳的爆鳴聲。更有網友拍出燈具晃動畫面表示,風力強到所住高樓輕微晃動。

北京大風今天進入最強時段,不僅出現強降風,還出現大降溫。今天平原地區陣風將在9到11級,風速最高每秒28.7公尺,山區局部陣風會達13級,北京門頭溝區高山玫瑰園最大陣風14級。

Extreme winds hit Hebei, China, ahead of a powerful storm. A video from Zhangjiakou shows intense gusts as northern China braces for winds up to 150 km/h. Beijing issued its first orange gale warning in a decade. pic.twitter.com/O51g0KLRmO