抓到了！彰濱工業區飄腐臭味 環保奇兵突襲禍首是羽毛飼料廠

彰濱鹿港區時常飄出腐臭味，環保局發動夜襲抓到收受雞鴨電宰後的廢棄羽毛製成飼料的工廠，所有都堆在地面，沒有任何覆蓋。（彰化縣環保局提供）

2024/10/29 21:40

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰濱產業園區鹿港區明明是工業區，卻常常聞到雞鴨類的腐臭味，讓在園區上班的員工都大感不解。環保局從臭味研判，鎖定某家羽毛飼料製造工廠，趁著月黑風高的夜晚發動奇襲稽查，果然發現廠內臭味令人作嘔，尤其是空污防制設備的洗滌塔無洗滌液，製程廢氣未處理就排放，將依空污法告發裁罰100多萬元！

環保局空品科長陳幸慧表示，這家羽毛飼料製造工廠有多次違規遭裁罰的紀錄，但仍是趁著風大的夜晚，以為可以靠著強風，把收來的大量電宰後、夾雜血水的雞鴨廢棄羽毛，全都堆置在工廠內，臭味就會被強風吹散了。

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陳幸慧指出，這家工廠收受雞鴨禽類電宰後的廢棄羽毛，經過加熱蒸煮破碎製成動物飼料，由於廢棄羽毛會夾雜血水，置存放發酵及蒸煮過程皆會產生腐敗惡臭，常遭民眾檢舉。這次透過夜間稽查，直擊工廠內地面羽毛四處散落，未依規定用帆布覆蓋，加上當場查獲空氣污染防制設備洗滌塔完全都沒有洗滌液，製程所產生的廢氣也沒有處理就排放，依造違反空氣污染防制法規定告發，並要求業者立即改善。

由於這家業者多年來陸續違規被抓，也一再開罰，這次將裁罰100多萬元，環保局強調，現在AI時代，在空氣污染防制作業，也全面進入科技化，千萬不要以身試法。

彰濱鹿港區時常飄出腐臭味，環保局發動夜襲抓到收受雞鴨電宰後的廢棄羽毛製成飼料的工廠，所有都堆在地面，沒有任何覆蓋。（彰化縣環保局提供）

彰濱鹿港區這家收受廢棄羽毛要製成飼料的工廠，當場被查獲空氣污染防制設備洗滌塔完全都沒有洗滌液。（彰化縣環保局提供）

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