今年最大隻颱風！康芮對台影響時程曝光 專家：沒地方躲得過！

康芮颱風來勢洶洶，中央氣象署已發布海上颱風警報。圖為氣象署29日傍晚6點30更新的衛星雲圖。（圖翻攝自中央氣象署）

2024/10/29 19:43

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕康芮颱風來勢洶洶，中央氣象署已於今（29日）傍晚發布海上颱風警報，預計明天（30日）清晨到上午發布陸上颱風警報。有氣象專家直言，康芮恐成今年襲台「最龐大」的颱風，週四（31日）下半天暴風圈將逐漸壟罩全台，「基本上沒地方真正躲得過！」

氣象署今傍晚5點30分針對康芮發布海上警報第一報，氣象粉專「用事實說颱風」直言，康芮恐成今年襲台最龐大颱風，目前強度為中颱，有再增強趨勢，且導引氣流明顯，移動速度將加快；暴風圈廣泛且紮實，未來半徑可能達300公里。雖然康芮路徑西偏，仍有變數，但登陸機會仍相當高，花蓮至恆春為登陸熱區，提醒民眾慎防強風豪雨。

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「用事實說颱風」預測康芮對台影響時程，明日雙北、基隆、宜蘭受外圍環流加東北季風影響，有間歇陣雨，山區有豪雨發生可能，明天深夜暴風圈可能就會接觸東部陸地。週四上午花蓮、台東、恆春風雨增強，下午到晚間暴風圈將逐漸壟罩全台，各地風雨漸增。週五（11/1）凌晨到白天颱風中心可能登陸花東-恆春，傍晚台灣本島脫離暴風圈。

「台灣颱風論壇」今天也透過Threads表示，「應該逃不掉了，萬聖節颱風幾乎確定。而且康芮超大，預報暴風圈半徑可以擴張到300公里，沒意外會是今年範圍最廣、最大隻的颱風！大成這樣的颱風，基本上沒地方真正躲得過啦，就算最後中心走恆春近海，全台沿海強風還是很有感，東部、恆春、南部、北基風雨影響最大，但時程有別。」

「台灣颱風論壇」傍晚也分享今天截至下午5點40分各地風力實測，中部沿海出現強陣風，蘭嶼和綠島吹出10級風以上，「這數據乍看起來不出色，但如果考慮颱風其實還遠在700多公里外的話，那這個表現其實蠻值得留意。這就是一個大風場颱風能做到的，遠遠的，再靠地形加成，風力就很可觀。海警才剛發布就已有這種數據，明天隨颱風更近，西部海線風力會更強，這次風力的影響會很顯著，請大家多注意這個特性。」

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