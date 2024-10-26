不堪東北季風肆虐！ 澎湖西衛九層塔塔基大範圍崩塌

不堪東北季風肆虐，澎湖唯一海中鎮風塔-西衛九層塔塔基，出現大範圍坍塌。（民眾提供）

2024/10/26 16:09

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖唯一海上鎮風塔-西衛九層塔，不堪連日來東北季風肆虐，塔基部分出現大範圍坍塌，民眾早在今年2月就提出下方有破洞警訊，縣議員莊光大曾邀請文化局、西衛宸威殿等前往會勘，卻遲未有修復動作。

四面環海的離島澎湖縣，宗教信仰特別虔誠，處處可見石敢當、鎮風塔等避邪物。位在馬公西衛潮間帶，澎湖唯一海上鎮風塔西衛九層塔（西衛塔尖），因長年累月受海浪拍打，今年2月塔身及基座陸續出現破損及裂痕。澎湖縣議員莊光大，會同文化局長洪棟霖、西衛宸威殿主委吳文相等人現場會勘，希望澎湖縣政府儘速列入文化資產保護。

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莊光大表示，西衛九層塔至今已逾百年歷史，是澎湖本島唯一座落於潮間帶上的鎮風塔，也是當地民眾極為重要的信仰建築，多年來守護西衛子民及出入港船隻安全，不僅是當地重要地標，也是信仰寄託的代表物，將其列入文化資產保存，並修繕已是刻不容緩，才能保存地方文化。

澎湖縣政府文化局表示，西衛塔歷史久遠，是西衛地區的地標，有其信仰守護重要的意義，由於九層塔屬廟方資產，勘查後將尊重廟方意見，進行嚴謹的調查研究，同時請益文史專家與地方耆老依程序，進行文資價值評估與作業，儘速協助西衛九層塔的保存與維護。

澎湖唯一海中鎮風塔-西衛九層塔，今年二月就出現裂痕。（記者劉禹慶攝）

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