訪越南拚觀光 高閔琳︰讓越南遊客「旅行台灣，只選高雄｣

高局長率領高雄觀光隊拜訪胡志明市旅遊廳獲得熱烈歡迎。（觀光局提供）

2024/10/29 09:53

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市觀光局長高閔琳10月底率高雄觀光業者組團前往越南胡志明市，辦理國際觀光推介會、業者B2B商談會及拜會重要觀光單位；高閔琳強調這趟目標只有一個，要讓越南遊客「旅行台灣，只選高雄｣。

睽違8年，觀光局攜手市府農業局、觀光公協會及旅遊、旅宿、伴手禮、寵物餐廳、美食餐飲、婚紗等各領域業者與職人代表，組成超過50人的高雄國際觀光隊，再次前往越南推廣。

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除辦理觀光推介會，更拜會胡志明市政府旅遊廳、駐胡志明市台北經濟文化辦事處、越南臺灣商會聯合總會與胡志明市分會、越南大型組團社Saigontourist Travel等單位，積極促進台越雙方觀光交流合作。

高閔琳說明，越南是快速增長的新興旅遊市場，特別是中產階級的崛起及人口紅利，使其成為國際旅遊的潛力股；根據交通部觀光署統計，去（2023）年越南旅客來台約38萬人，已近疫前2019年的40萬人，為東南亞旅客前三大客源國，且台人赴越工作或旅遊已破百萬，希望雙方今年互訪可突破150萬大關。

她指出，10月29日推廣活動將以「新潮高雄Kaohsiung Wonderland」為主題，不僅呼應越南人民熱愛繽紛色彩的特性，更展現高雄如同樂園般豐富的旅遊資源。為迎合越南遊客的喜好，觀光局更整合業者規劃全新旅遊行程，涵蓋遊樂園、KTV、夜市、美食甜點和泡湯體驗等，積極展現高雄的嶄新觀光面貌，期盼吸引曾造訪高雄的越南團體遊客重遊，同時也借助網紅行銷，鎖定潛在年輕客群，提升越南來高觀光人數。

胡志明市旅遊廳副廳長Nguyen Thị Anh Hoa表示，歡迎高雄團隊造訪胡志明、互相交流觀光推廣經驗，疫後越南的外國旅客快速回溫，相關觀光產業蓬勃發展，整體觀光產值較疫前增加30%，也讓胡志明重新思考觀光定位，如何提供更便利、更有吸引力的觀光賣點，希望藉由本次與高雄的交流，激盪出新的火花。

高閔琳補充說明，未來將加強與越南的交流合作，讓越南遊客「旅行台灣，只選高雄｣，同時期盼台商員工旅遊選擇在高雄「南進南出」，促進雙邊觀光發展，吸引更多越南旅客來高雄旅遊，共同創造豐碩的觀光成果。更多活動資訊請上高雄旅遊網（https://www.khh.travel/）官網、臉書及IG查詢。

蔡文瑞總會長表示台商會將盡力協助高雄觀光推廣。（觀光局提供）

台灣駐胡志明辦事處對於高雄觀光隊的提議樂觀其成並將盡力協助。（觀光局提供）

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